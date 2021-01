OL : Lyon au finish, Montiel assomme la Roma au mercato

Dans : OL.

Convoité par plusieurs formations européennes, l’Argentin Gonzalo Montiel semblait parti pour signer à la Roma. Mais le latéral droit en fin de contrat à River Plate aurait finalement opté pour l’Olympique Lyonnais.

On pourrait bien assister à un revirement de situation pour Gonzalo Montiel. Actif sur ce dossier depuis plusieurs semaines, l’Olympique Lyonnais se savait en concurrence avec de nombreuses formations européennes. On parle d’un intérêt de la Roma, de Bologne et de West Ham, tous prêts à accueillir gratuitement le latéral droit de River Plate dont le contrat va expirer en juin prochain. On attendait donc de savoir qui allait rafler la mise et aux dernières nouvelles, ce sont les Giallorossi qui semblaient partis pour enregistrer sa signature à partir de la saison prochaine. Seulement voilà, Gianluca Di Marzio n’a pas du tout la même version.

Montiel préfère Lyon à la Roma

D’après le journaliste italien, qui obtient très souvent de bonnes informations sur le marché des transferts, le pensionnaire de Serie A travaille bien pour convaincre l’Argentin mais l’Olympique Lyonnais aurait plusieurs longueurs d’avance sur cette piste. En effet, le latéral droit de 24 ans donnerait sa préférence au demi-finaliste de la Ligue des Champions. Autant dire que l’actuel leader de Ligue 1 et son directeur sportif Juninho réaliseraient un joli coup en devançant une telle concurrence. Si l’information se confirme, la venue Gonzalo Montiel impliquerait sûrement le départ de l’Italien Mattia De Sciglio, la doublure de Léo Dubois seulement prêtée sans option d’achat par la Juventus Turin l’été dernier.