Un arrivage surprise à l'OL, c'est la folie du mercato

Totalement amorphe pendant une bonne partie de l'été, l'Olympique Lyonnais tente de contrer le marasme ambiant en réalisant plusieurs coups juteux. Deux joueurs de Tottenham sont visés.

Coincé par la DNCG, John Textor tente tout de même de trouver des solutions pour renforcer son Olympique Lyonnais. Le départ imminent de Bradley Barcola a certes diminué l’impact offensif du club rhodanien, mais la dernière journée pourrait réserver des surprises. Ainsi, un média couvrant l’actualité du club de Tottenham a assuré que deux joueurs des Spurs, pas parmi les titulaires malheureusement, étaient dans les petits papiers de l’OL. Il s’agit de Bryan Gil (en photo), ancienne pépite du FC Séville parti très tôt à Tottenham, sans jamais vraiment s’y imposer. L’Espagnol pourrait découvrir la Ligue 1 à Lyon sous la forme d’un prêt, avec une prise en charge de son salaire de manière intégrale par le club rhodanien. Cela permettrait en tout cas à l’OL d’être un peu plus fourni en ce qui concerne son animation offensive, qui se limite pour le moment grandement aux performances de Rayan Cherki.

🚨| Tanganga is set to decide between proposals from Lyon and Augsburg in the coming hours @Glongari pic.twitter.com/q1FMKTPamJ