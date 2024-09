TV ‍: A quelle heure et sur quelle chaine voir OL-Olympiakos ‍?

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

L'OL entame sa campagne européenne ce jeudi avec la réception de l'Olympiakos en Europa League.

Après un cauchemar vécu en Ligue 1, l’Olympique Lyonnais ne sera pas fâché de se changer les idées ce jeudi avec la Coupe d’Europe. Pour son grand retour sur la scène continentale, l’OL recevra les Grecs de l’Olympiakos Le Pirée. Un match qui aura lieu ce jeudi soir, en prime time à 21h00 sur les antennes de Canal+. La rencontre sera retransmise sur la chaîne premium de Canal+, pour cette belle mise en avant du seul club français du jour, Nice étant sollicité ce mercredi.

Canal+ met sa chaine premium pour l'OL

Cette rencontre verra Canal+ donner la parole à la légende lyonnaise Sidney Govou comme consultant, accompagné par Paul Tchoukriel aux commentaires. La nouvelle journaliste de la chaine cryptée Margot Dumont sera au bord du terrain pour donner les infos fraîches au plus près des joueurs et entraineurs. A noter que Canal+ n’a pour le moment pas prévu de diffuser des matchs en clair lors de la première partie des Coupes d’Europe, comme ce fut parfois le cas par le passé. Le seul moyen pour suivre ce match sera donc d’être abonné à Canal+ ou à l’application MyCanal.

Ce match aura lieu au Groupama Stadium, et plus de 30.000 spectateurs sont attendus pour cette rencontre qui se fera sans les deux virages. « En raison d'une décision de l'UEFA suite au match OL / West Ham du 14/04/2022, un huis clos partiel a été prononcé concernant nos virages nord et sud, sur la première rencontre européenne à domicile », a fait savoir l’OL, qui verra donc son stade sonner un peu creux pour ce retour en Coupe d’Europe qui ne sera pas aussi savoureux que prévu.