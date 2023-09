Tourner la page OL, le défi impossible d'Aulas

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

Depuis quelques mois déjà, Jean-Michel Aulas n'est plus le président de l'OL. Et il a apparemment du mal à s'y faire.

Dans le monde du football, les fins de cycle peuvent être douloureuses. C'est le cas pour l'OL et Jean-Michel Aulas. L'ancien président des Gones est mis en marge du club rhodanien et la pilule est dure à avaler. Surtout que les méthodes de John Textor ne lui plaisent pas plus que ça. De son côté, le businessman américain ne perd jamais une occasion de publiquement calmer Aulas. La situation à l'OL est chaotique. Les résultats sportifs sont inquiétants et les finances des Gones ne se portent pas au mieux. Lors du dernier mercato estival, la DNCG avait décidé d'encadrer la masse salariale et les transferts de l'OL. De quoi surprendre John Textor même si selon Le Quotidien Du Sport, tout cela peut s'expliquer facilement.

Aulas n'a pas encore fait le deuil

Le média français indique en effet ces dernières heures que la situation n'était plus tenable. « On apprend par ci-et-là que le Président des Gones invitait de nombreux VIP dans la loge présidentielle. Que ce dernier possédait une loge de 20 places et de privilèges merveilleux. Ce qui n’est pas anodin au titre de la Présidence et logique », précise notamment le Quotidien du Sport. Mais le plus frappant peut-être, c'est bien le fait que depuis son départ, JMA a du mal à tourner la page. L'été a été quelque peu pourri par des brouilles entre lui et John Textor. Pour LQDS, « l’ancien président de l’OL n’a jamais voulu partager le gâteau de la gouvernance. Aujourd’hui, il ne se fait pas à l’idée de regarder son club avancer sans lui ». Reste à savoir désormais si le climat autour du club s'apaisera dans les prochaines semaines, alors que l'OL est dernier de Ligue 1 après 4 journées. De l'eau devra être mis dans le vin de tout le monde car ces brouilles n'arrangent personne. Encore actionnaire à hauteur de 9% des Gones, Jean-Michel Aulas ne semble en tout cas jamais loin de mettre quelques bâtons dans les roues de John Textor.