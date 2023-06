Toko-Ekambi peut rapporter des millions à l'OL ‍!

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais ne veut plus de Karl Toko Ekambi, mais ce dernier a encore un an de contrat. Alors forcément, il va falloir trouver une solution lors de ce mercato.

Prêté six mois au Stade Rennais, Karl Toko-Ekambi n’a pas reçu d’offre de la part du club breton. Il sera donc dans le vestiaire lyonnais au moment de la reprise de l’entraînement. Mais c’est une évidence, Laurent Blanc ne compte pas du tout sur l’attaquant camerounais, ce dernier étant parti furieux de Lyon après avoir une fois de plus été pris pour cible par des supporters dont il a ensuite dit qu’ils flirtaient avec le racisme. Le divorce est total, sauf que le contrat de Toko-Ekambi s’achève en 2024, et que l’Olympique Lyonnais doit trouver un accord pour le libérer ou le transférer. Et ce lundi, c’est de Turquie qu’un rayon de soleil apparaît pour l’attaquant de 30 ans. NTV Spor, la plateforme sportive en ligne turque, annonce que le Besiktas négocie déjà avec Lyon.

Beskitas prêt à payer le transfert de Toko-Ekambi ?

Les dirigeants du club stambouliote auraient proposé 2,5 millions d’euros à John Textor pour le transfert de Karl Toko-Ekambi, l’attaquant international se voyant offrir un contrat de trois ans avec une option pour une saison supplémentaire. Senol Gunes, l’entraîneur du Besiktas souhaite un renfort par ligne durant ce mercato, et il pense que le joueur de l’Olympique Lyonnais est à même de renforcer son effectif. Cependant, l'information de NTV Sport est à relativiser, d'autres sources affirment en effet que si le joueur camerounais arrive dans le championnat de Turquie, ce sera uniquement si l'OL accepte de le libérer. Besiktas aurait même déjà prévenu tout le monde qu'aucun transfert supérieur à 1,5 million d'euros ne se fera durant cette période des transferts.