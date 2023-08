Toko Ekambi n'est pas parti, l'OL finit par craquer

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

De retour suite à son prêt au Stade Rennais, Karl Toko Ekambi reste indésirable à l’Olympique Lyonnais. L’attaquant camerounais devrait repartir d’ici la fin du mercato estival. Mais pour le moment, le club rhodanien ne parvient pas à trouver la solution et doit revoir ses exigences à la baisse.

Il serait très étonnant que Karl Toko Ekambi porte à nouveau le maillot de l’Olympique Lyonnais. L’attaquant de 30 ans, de retour suite à son prêt au Stade Rennais, n’a pas fait évoluer sa cote au club rhodanien. Et notamment auprès des supporters qui refusent d’enterrer la hache de guerre. Toutes les parties concernées sont donc sur la même longueur d’onde, une séparation est inévitable cet été. Encore faudrait-il qu’une formation parvienne à conclure son transfert définitif.

Si Karl Toko Ekambi intéresse Fenerbahçe et Al Jazira, aucun courtisan ne s’est aligné sur le montant réclamé. Le Camerounais et ses supérieurs, toujours en discussion, devront faire un effort pour débloquer la situation. D’où la décision des dirigeants lyonnais qui, selon Foot Mercato, acceptent de revoir leurs exigences à la baisse par rapport au mois de juin. L’effort n’est pas encore suffisant pour permettre à un prétendant de racheter la dernière année de contrat de Karl Toko Ekambi. Mais nos confrères relayent un certain optimisme en interne, où l’on estime qu’un accord pourrait être trouvé dans les prochains jours.

Toko Ekambi ralentit le mercato de l'OL

Il faut dire que le club de John Textor n’a pas vraiment le choix. Sanctionné par la DNCG, l’Olympique Lyonnais doit impérativement baisser sa masse salariale afin de poursuivre son recrutement. Et le départ de l’ancien Sochalien permettrait d’économiser son salaire annuel à 3,4 millions d’euros. Bien sûr, les clubs intéressés par Karl Toko Ekambi connaissent la situation et savent qu’au fil du temps, leur cible aura des chances d’obtenir la résiliation de son bail.