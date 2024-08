Thiago Almada a déjà conquis l'OL ‍!

Dans : OL.

L'OL a mis la main au portefeuille ces derniers mois pour renforcer grandement son équipe. Parmi les joueurs attendus dans le Rhône : Thiago Almada, en vue contre la France.

Ce vendredi soir lors des Jeux Olympiques de Paris 2024, l'équipe de France a pris le meilleur sur l'Argentine en quarts de finale. L'Albiceleste rentre donc chez elle mais certains joueurs ont eu le temps d'impressionner. C'est le cas du jeune Thiago Almada. Le milieu de terrain a d'ailleurs livré une prestation pas totalement aboutie mais tout de même convaincante contre les hommes de Thierry Henry. L'occasion pour le public français de découvrir son talent avant son arrivée à l'OL l'hiver prochain. Les fans et observateurs des Gones sont désormais plus qu'impatients de voir Almada sous leurs couleurs.

Almada, les fans de l'OL salivent déjà

Ces dernières heures via X, énormément de commentaires positifs sur le champion du monde argentin ont pu être aperçus. « Thiago Almada à l'OL, quel rêve ! Sa magie sur le terrain combinée à notre équipe, ce serait incroyable ! Allez l'OL, toujours plus haut ! » ; « J'ai bien regardé Thiago Almada jouer avec l'Argentine et je pense qu'il n'a rien à f*utre à Botafogo. Il doit venir à l'OL dès aujourd'hui» ; « Almada il va vraiment venir à l’OL en janvier ? Non parce que ça sera la meilleure recrue depuis quelques années là mdrrrr » ; « La créativité et l'intelligence de jeu d'Almada vont nous faire un bien fou » ou encore « Almada, on a besoin de toi à l’OL, ne nous en veux pas stp mon frero ta qualité de passes j’étais en slip… t’as juste un pays de... mais toi t’es sympa tqt » ou encore « Je suis en train d'imaginer Thiago Almada sous le maillot de l'OL, je suis un homme heureux actuellement », pouvait-on voir sur le réseau social récemment détenu par Elon Musk. A lui désormais de continuer sur sa lancée pour s'imposer rapidement en Ligue 1. Jamais une mince affaire.