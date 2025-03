OL ‍: Pierre Sage de retour, il met Textor au défi

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

Paulo Fonseca devrait écoper d'une lourde suspension suite à son pétage de plombs contre Benoît Millot ce dimanche lors de Lyon-Brest. Les Gones vont devoir trouver une solution pour remplacer le technicien portugais.

L'OL s'est remis en confiance ce dimanche à domicile face à Brest en Ligue 1. Le collectif rhodanien s'est fait justice pour retourner un scénario défavorable et se rapprocher encore un peu plus des places qualificatives pour la prochaine Ligue des champions. Cependant, l'Olympique Lyonnais a perdu beaucoup lors de la réception des Bretons, puisque Paulo Fonseca s'est fait exclure. Pour ne rien arranger, le Portugais a dégoupillé et menacé physiquement Benoît Millot. Selon toute vraisemblance, l'ancien de l'AC Milan devrait être suspendu de nombreux mois. Pour Sidney Govou, cette situation est bien dommageable, surtout après s'être séparé de Pierre Sage.

Textor dans la galère

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Olympique Lyonnais (@ol)

Lors d'une chronique pour Le Progrès, le consultant a en effet donné son avis sur ce qu'il s'est passé lors d'OL-Brest. Pour lui, Pierre Sage aurait pu être utile même si le désaveu serait terrible pour John Textor : « Vu le contexte, on a du mal à comprendre ce geste. Il a craqué. Benoit Millot n’allait pas siffler pénalty, donc tout lui donne tort. C’est indéfendable au même titre que Pablo Longoria était indéfendable. L’OL n’avait pas besoin de ça. Il va être sévèrement sanctionné. Je sais qu’avec John Textor tout est possible, mais reprendre Pierre Sage serait une forme de désaveu. Paulo Fonseca a mis le club dans une situation très compliquée. Quand on voit Corentin Tolisso qui y va direct pour le retenir, alors qu’on ne sait pas s’il a tort ou raison, c’est fou. Après, j’aime bien quand même quand quelqu’un s’excuse tout de suite. Certains ne le font pas. Pourquoi ce staff est surexcité ?

Je ne suis pas entraîneur, mais on sait que la fièvre monte à un moment donné. C’est difficile de se séparer de lui maintenant. Mais en termes d’image, c’est très mauvais ». Une solution interne devrait donc être trouvée par l'OL, à moins d'une grosse surprise. En tout cas, Paulo Fonseca a mis son club dans le dur, alors que de la sérénité était recherchée par le club dans sa mission Ligue des champions.