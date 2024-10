Thauvin sur les traces de Valbuena, l'OL a tenté le coup

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

Florian Thauvin retrouve du plaisir ces dernières semaines du côté de l'Udinese. Le champion du monde 2018 avait décidé de s'exiler au Mexique suite à son aventure à l'OM.

L'OM et Florian Thauvin n'avaient pas trouvé d'accord en 2021 pour une prolongation de contrat, ce qui a conduit in fine le joueur tricolore à poursuivre sa carrière au Mexique avec les Tigres. Mais son aventure en Amérique du Nord n'aura pas forcément été une réussite. Heureusement pour lui, il gardait une belle cote en Europe. Udinese a tenté le coup et réussi à boucler un deal. Malgré des débuts compliqués, le champion du monde 2018 a enfin trouvé ses marques avec l'écurie italienne. Un retour gagnant en Europe même si l'ancien de Newcastle aurait aussi pu rester sur le continent. Car avant de partir pour le Mexique, Thauvin a apparement eu des contacts avec des très jolis clubs. Mais l'épisode du Covid a tout gâché.

Thauvin à l'OL, c'était une possibilité réelle

Lors d'une interview accordée à la Gazzetta dello Sport, Florian Thauvin a notamment avoué qu'il avait été contacté par... l'OL : « Lyon m'a appélé. J’avais aussi parlé avec Giuntoli, qui était à Naples. J'avais également échangé avec Maldini, qui me voulait à Milan. C'est l'équipe qui aurait été, et est toujours, mon rêve. L’Atletico de Madrid me voulait aussi. Mais avec le Covid, les clubs étaient en difficulté ». Depuis le début de la nouvelle saison avec l'Udinese, Flotov a planté 4 buts et délivré 3 passes décisives en 7 rencontres disputées toutes compétitions confondues. Sans doute que ses bonnes prestations ne passent pas inaperçues auprès des clubs qui étaient déjà intéressés par ses services il y a quelques années. Mais il aurait été assez insolite de voir, à l'instar de Mathieu Valbuena, Florian Thauvin porter les couleurs du rival, l'OL.