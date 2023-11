Textor sanctionné, il a un mois pour se calmer

Dans : OL.

Le président d'Eagle Football n'est pas du genre à se taire, on l'a récemment après OL-Clermont ou OM-OL, mais John Textor va devoir apprendre à gérer ses émotions.

Pour l’instant la France n’a eu droit qu’à la version soft de John Textor, l’homme d’affaires américain étant plus du genre courtois dans ses propos, même lorsque les événements sont graves pour l'Olympique Lyonnais, comme c’était le cas dimanche dernier à Marseille. Mais au Brésil, on connaît désormais une autre facette de celui qui est le propriétaire de Botafogo. Le show Textor après la défaite de son club contre Palmeiras (3-4) a été un véritable électrochoc.

Il est vrai qu’alors que les joueurs quittaient le terrain, le patron américain parlait déjà en direct à la télévision de « la corruption des arbitres » et menaçait les autorités du football brésilien en rappelant que personne ne pourrait le faire taire et le virer de Botafogo. Si sur le plan administratif, John Textor a raison, la fédération brésilienne de football (CBF) a tout de même le droit de sanctionner le boss d’Eagle Football. Et c’est ce qu’elle a fait.

30 jours pour Textor, mais ce n'est pas fini

Tandis que John Textor persistait et signait en affirmant dans un communiqué qu’il « était là pour mettre le feu », la justice sportive brésilienne a décidé de suspendre à titre préventif John Textor pour 30 jours, tout comme Vinícius Assumpção, le vice-président de Botafogo. Selon CNN Brésil, cette sanction n'est pas définitive, puisqu'une décision finale sera pris dans les semaines à venir. En attendant, le propriétaire de Botafogo est prié de se tenir à l'écart et de n'avoir aucune activité officielle liée à son club brésilien durant cette période. De quoi lui laisser du temps pour s'occuper de l'Olympique Lyonnais, même si visiblement Botafogo le fait réellement kiffer.