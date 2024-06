Textor et l'OL ne rigolent pas, un club anglais est scié

Dans : OL.

Par Corentin Facy

L’hiver dernier, Saïd Benrahma a rejoint l’OL sur le gong dans le cadre d’un prêt payant avec option d’achat. Comme prévu, l’international algérien va définitivement signer à Lyon.

Parmi les recrues du mercato hivernal, Saïd Benrahma fait partie de ceux ayant bénéficié du plus gros temps de jeu à l’Olympique Lyonnais. Systématiquement aligné à gauche de l’attaque par Pierre Sage, l’international algérien a réalisé six mois de bonne facture dans la capitale des Gaules. Auteur de 3 buts et 3 passes décisives en Ligue 1, il a globalement conquis les supporters même s’il faudra en faire encore davantage lors d’une seconde saison à l’OL. L’hiver dernier, cela avait été très long avant de se décanter entre West Ham et le club lyonnais, à tel point que le deal avait été officialisé avec un peu de retard sur la deadline. Un accord avait finalement été trouvé pour un prêt payant à 6 millions d’euros avec une option d’achat estimée à 15 millions d’euros.

Des sommes importantes qui pouvaient laisser croire du côté de West Ham que Lyon allait profiter du joueur pendant six mois avant de le renvoyer en Angleterre, sans avoir les moyens de payer son transfert définitif. John Textor va finalement lever l’option d’achat de Saïd Benrahma, ce qui ne manque pas de surprendre à West Ham selon un compte spécialisé sur Hammers, qui indique que les dirigeants britanniques n’en reviennent pas et ont été très agréablement surpris. Et pour cause, le board des Hammers croisait les doigts pour que l’OL paie les 15 millions d’euros de l’option d’achat de Saïd Benrahma, ce qui sera chose faite.

West Ham vend Benrahma et fonce sur... O'Brien

Avec cet argent, West Ham souhaite renforcer sa défense centrale car à date, seuls Konstantinos Mavropanos, Kurt Zouma et Nayef Aguerd sont capables d’occuper ce rôle avec satisfaction. Les informations concernant l’Olympique Lyonnais ne s’arrêtent pas en si bon chemin puisque selon le média spécialisé sur les Hammers, le club londonien est très intéressé par le profil d’un certain Jake O’Brien. Décidément, le défenseur central irlandais de l’OL fait l’objet de multiples convoitises. Après la Juventus Turin, Crystal Palace ou encore le Borussia Dortmund c’est donc West Ham qui s’intéresse de près à son cas. Mais de son côté, Lyon a aussi l’intention de se renforcer en défense et n’a donc pas l’intention de vendre son géant irlandais… à moins d’une offre totalement irrefusable.