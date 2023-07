Textor débourse 6 ME, Skelly Alvero arrive à l’OL ‍!

Dans : OL.

Tout est allé très vite dans le dossier Skelly Alvero puisqu’un accord a été trouvé pour le transfert du milieu du FC Sochaux à l’OL.

Lundi après-midi, Foot Mercato dévoilait l’intérêt de l’Olympique Lyonnais pour Skelly Alvero, milieu de terrain de 21 ans évoluant au FC Sochaux. Le média spécialisé indiquait que Lorient était également très chaud pour accueillir la « pépite du mois de mars » en Ligue 2 et que le transfert du joueur pourrait se conclure aux alentours de 4 millions d’euros. Sous contrat avec le club doubiste jusqu’en juin 2025, Skelly Alvero va poursuivre sa carrière à l’Olympique Lyonnais. Et pour cause, tout est allé très vite dans ce dossier puisque L’Equipe annonce ce mardi qu’un accord total a été trouvé entre le FC Sochaux et les Gones pour le transfert du milieu de terrain français.

4,5 ME + 1,5 ME de bonus pour Alvero à l'OL

Jugé comme un joueur très prometteur, celui qui bénéficie d’un grand gabarit (2m02) va passer sa visite médicale à Lyon ce mardi matin. Le prix du transfert sera légèrement supérieur à ce qui avait été annoncé lundi car l’OL a surenchéri à hauteur de 6 millions d’euros pour griller la concurrence du FC Lorient et s’assurer la signature de ce joueur prometteur. Rétrogradé par la DNCG en National 1 pour des raisons financières, Sochaux n’était pas en position de force pour faire durer le dossier et a rapidement conclu un accord avec les Gones. Laurent Blanc, qui réclamait un milieu défensif physique pour muscler son entrejeu, sera ravi d’accueillir Skelly Alvero (93kg) dans son effectif.