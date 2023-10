Textor appelé en urgence, l’OL a besoin de lui

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Après la défaite à Reims (2-0) dimanche, l’Olympique Lyonnais se retrouve lanterne rouge de Ligue 1. Une situation grave pour le club rhodanien qui a plus que jamais besoin de la présence de son patron John Textor.

John Textor a tapé du poing sur la table. En colère après la contre-performance à Reims (2-0) samedi, le président et propriétaire de l’Olympique Lyonnais a écrit un communiqué pour cibler certains joueurs, sans les nommer, et rassurer les supporters. Suffisant pour provoquer une vraie réaction ? Le journaliste Florent Gautreau incite plutôt l’Américain à se déplacer jusqu’à Lyon.

🎙 "Cette gestion à distance, par communiqué, par visio, est un problème. Un président doit être à proximité pour soutenir ses joueurs".@FlorentGautreau sur le communiqué et la gestion de Textor. pic.twitter.com/QzjBx9eLuk — After Foot RMC (@AfterRMC) October 1, 2023

« L'intervention de Textor, moi je ne la trouve pas si bien vue que ça, a réagi le chroniqueur de RMC. Parce que cette gestion par communiqué, c'est le premier problème. La gestion à distance, par visio... Là tu n'as personne derrière, au bord du terrain. Un président aurait d'abord besoin d'aller voir ses joueurs, peut-être plus pour les soutenir ou les secouer, peu importe, mais en proximité. »

« Loïc Féry (président du FCL qui habite à Londres, ndlr) l'a fait à Lorient, a comparé le journaliste. La gestion à distance a ses limites. Tu en prends plein la gueule, tu n'es pas bien, tu es malade, parce que je maintiens que cette équipe ne peut pas être aussi mauvaise que ce qu'elle montre depuis quelques matchs. Et tu as un communiqué qui part, qui dit que certains joueurs ne font pas le taf... Tu te dis que c'est un peu bizarre. »

Blanc n'était pas le seul coupable

« Après, pour en revenir au jeu, honnêtement je ne les croyais pas aussi malades que ça. J'ai dit que je pensais que Blanc était en partie responsable de la démotivation, du bordel tactique et du n'importe quoi qu'on avait sur le terrain depuis quelques semaines. Mais force est de constater qu'il n'y avait pas que Blanc, a reconnu Florent Gautreau. Il y a aussi un effectif totalement en perte de repère et de confiance. Pour Grosso, ce sera plus dur que ce que je pensais d'arriver à bonifier cet effectif pour s'en sortir. » Car c’est bien le maintien en Ligue 1 qui concerne actuellement l’Olympique Lyonnais.