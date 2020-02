OL : Benzema de retour à Lyon, non ce n'est pas impossible

Dans : OL.

Formé à l’Olympique Lyonnais, Karim Benzema n’a connu qu’un seul club depuis son départ en 2009 : le Real Madrid, avec qui il a notamment disputé 100 matchs de Ligue des Champions.

L’ancien buteur de l’Equipe de France s’est construit un palmarès incroyable au Real Madrid, club avec lequel il vient de prolonger jusqu’en 2022. Malgré tout, un retour à Lyon en fin de carrière demeure le rêve de l’OL, comme l’indiquait Juninho à la fin de l’année 2019. « On ne pourra pas payer le même salaire qu’à Madrid. J’ai fait ça avec Vasco. On a déjà échangé des messages à l’époque quand j’étais au Brésil. J’ai un peu ressenti qu’il aimerait venir » expliquait le directeur sportif de l’Olympique Lyonnais. Sur l’antenne de RMC, l’agent de Karim Benzema a entretenu le rêve des fans rhodaniens.

« On ne sait déjà pas ce qu’on va faire demain, donc après on verra… Ce qui est sûr, c’est qu’il a toujours eu Lyon dans son cœur, même s’il a la tête au Real aujourd’hui. C’est l’un des rares joueurs qui a fait son club formateur, et un seul autre club derrière » a expliqué Karim Djaziri, pour qui un retour de Karim Benzema à l’Olympique Lyonnais à la fin de sa carrière est donc totalement envisageable. Reste à voir à quel âge et dans quelles conditions, alors que Karim Benzema sera proche de la barre des 35 ans à la fin de son nouveau contrat le liant au Real Madrid. Dans la capitale espagnole, la cote du Français est toujours très élevée, que cela soit auprès des supporters qui apprécient sa mentalité et son efficacité, mais surtout auprès de son entraîneur Zinedine Zidane, qui a fait de Karim Benzema son leader incontesté d’attaque.