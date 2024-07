Textor a visé trop haut, l’OL va droit dans le mur

Dans : OL.

Très actif depuis le début du mercato estival, l’Olympique Lyonnais investit des sommes importantes pour son recrutement. Ces dépenses, en plus de la promesse faite à la DNCG, obligent le club rhodanien à enregistrer des ventes pour le moment difficiles à envisager.

Le mercato a ouvert ses portes depuis un mois et les annonces de l’Olympique Lyonnais se multiplient. Ce lundi, le club de John Textor a confirmé la levée de deux nouvelles options d’achat : celles du défenseur central Duje Caleta-Car (3,59 millions d’euros hors bonus) et de l’attaquant Mama Baldé (6 millions d’euros hors bonus). Au total, le récent sixième de Ligue 1, qui a accueilli les recrues Abner Vinicius et Moussa Niakhaté, respectivement pour 8 et 32 millions d’euros, a dépensé plus de 150 millions d’euros cet été ! Et ce n’est sans doute pas terminé.

Il faut dire que l’Olympique Lyonnais, contrairement à l’année dernière, ne subit aucune contrainte de la part de la DNCG. Le problème, c’est que la direction devra bien finir par rééquilibrer la balance. Le finaliste malheureux de la Coupe de France aura besoin de vendre, domaine où le club rhodanien se montre moins actif. Lui qui a pourtant promis 100 millions d’euros de ventes au gendarme financier. A l’heure actuelle, on voit mal comment cet objectif pourrait être atteint.

Après le transfert définitif du milieu Skelly Alvero au Werder Brême pour 4,5 millions d’euros, force est de constater que les grosses valeurs marchandes ne sont pas nombreuses dans l’effectif de Pierre Sage. Seuls Jake O’Brien, Maxence Caqueret ou encore Rayan Cherki, entré dans la dernière année de son contrat, peuvent rapporter un montant intéressant. Mais rien à voir avec les 50 millions d’euros (bonus compris) récoltés pour le départ de Bradley Barcola au Paris Saint-Germain l’été dernier. L’Olympique Lyonnais aura donc du mal à tenir son engagement.