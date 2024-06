Taylor Swift plonge le Groupama Stadium dans le chaos

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Propriété de l'Olympique Lyonnais, le Groupama Stadium accueille deux concerts de Taylor Swift. Dimanche soir, l'organisation du stade a montré ses limites en provoquant un chaos total.

Star planétaire numéro 1, Taylor Swift est pour deux soirs dans la capitale des Gaules, et chacun de ses deux concerts va attirer 62.000 spectateurs au Groupama Stadium. Le premier avait lieu dimanche soir, et si une violente averse n'a pas eu raison de la passion des Swifties, surnom des fans de l'artiste américaine, le chaos à l'entrée, mais surtout à la sortie du show ont déclenché une vague d'indignation sur les réseaux sociaux. Il est vrai que la France a l'art de compliquer ce qui peut être simple, et que les organisateurs des concerts sont souvent étonnés de constater que le public veut entrer et sortir en même temps d'un spectacle.

En effet, au moment de quitter le Groupama Stadium, où le réseau mobile était totalement saturé peu après minuit, les navettes étaient rares et la circulation totalement bloquée, ce qui a provoqué une saturation totale à la sortie du stade lyonnais. Journaliste du Parisien, spécialiste de la rubrique des spectacles et qui a vu des centaines de concerts, Eric Bureau a reconnu que c'était vraiment le chaos avant et après le show de Taylor Swift : « Autant le 1er concert de Taylor Swift hier à Lyon a été exceptionnel autant l'entrée et la sortie de ses 62 000 fans du Groupama Stadium ont été désastreuses. Spectateurs bloqués, voitures à l'arrêt, sécurité débordée... Jamais vu une organisation aussi piteuse »

Autant le 1er concert de @taylorswift13 hier à Lyon a été exceptionnel autant l'entrée et la sortie de ses 62 000 fans @GroupamaStadium ont été désastreuses. Spectateurs bloqués, voitures à l'arrêt, sécurité débordée... Jamais vu une organisation aussi piteuse#LyonTSTheErasTour pic.twitter.com/KMkvGGuQUU — Eric Bureau (@Eric_Bureau) June 3, 2024

Notre confrère n'est pas le seul à constater ce sérieux dysfonctionnement, au point même que Bruno Salomon, autre journaliste, mais pour France Bleu, a reconnu que ce n'était pas la première fois que l'organisation d'un spectacle était défaillante dans ce stade : « Je crois que c est spécifique au Groupama, j ai eu la même sensation de bordel pour Muse la saison dernier (moins de monde mais bordel quand même) ». Interrogé par Le Progrès, les responsables du Groupama Stadium reconnaissent avoir connaissance des dysfonctionnements lors du concert de dimanche soir et affirment travailler avec les autorités locales afin que le deuxième concert de Taylor Swift ce lundi se termine de la plus belle des façons pour les 62.000 veinards qui ont eu un ticket pour ce concert.