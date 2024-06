Surprise au mercato, l'OL fonce sur Tomas Handel

Dans : OL.

Par Corentin Facy

En quête d’un milieu défensif lors de ce mercato estival, l’OL apprécie le profil du milieu de terrain portugais Tomas Handel, sous contrat jusqu’en 2026 avec le Vitoria Guimaraes.

Le mercato est déjà bien animé du côté de l’Olympique Lyonnais, et tout indique que cela ne va pas aller en se calmant dans les prochaines heures. En parallèle des discussions pour les transferts de Yankuba Minteh ou encore de Moïse Bombito, le club rhodanien discute avec le Vitoria Guimaraes pour faire venir Tomas Handel. Et pour cause, les dirigeants de l’OL souhaitent se renforcer au milieu de terrain, un secteur de jeu où Corentin Tolisso et Nemanja Matic sont vieillissants tandis que Maxence Caqueret et Rayan Cherki pourraient faire leurs valises.

A ce poste, David Friio aimerait offrir à Pierre Sage un joueur fiable défensivement et qui représente l’avenir, au même titre par exemple qu’Orel Mangala, même si de gros doutes entourent les premiers mois de l’international belge sur les bords du Rhône. A en croire les informations du journal portugais A Bola, l’état-major lyonnais s’intéresse de près à Tomas Handel, dont le contrat avec le Vitoria Guimaraes court jusqu’en juin 2026. Des premières discussions pourraient rapidement être lancées entre les deux clubs afin de voir s’il est possible de trouver un accord.

Un profil qui plait beaucoup à l'OL au milieu

Le média spécialisé croit savoir que le Vitoria Guimaraes pourrait donner son feu vert pour un transfert à hauteur de 10 millions d’euros, un montant bien inférieur à celui de la clause libératoire du joueur, qui se situe à hauteur de 50 millions d’euros. La question est maintenant de savoir si Tomas Handel sera favorable à un transfert à l’Olympique Lyonnais, où il pourrait disputer l’Europa League la saison prochaine dans un club avec une concurrence bien plus forte qu’à Guimaraes. Milieu défensif de 23 ans, Tomas Handel a disputé 31 matchs de championnat cette saison, quasiment toujours comme titulaire, pour un total de 2 buts et d’une passe décisive en Liga Portugal. Et son profil de jeune joueur de l'ombre à fort potentiel semble beaucoup plaire chez les Gones.