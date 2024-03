Signer à l'OL, Benrahma est encore sous le choc

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

Saïd Benrahma a rejoint l'OL dans les dernières minutes du dernier marché des transferts hivernal. L'international algérien a réalisé un rêve en signant dans son club de coeur.

L'OL avait fait fort au mois de janvier en recrutant des joueurs XXL dont Saïd Benrahma. Le joueur de West Ham avait tapé dans l'oeil de John Textor et de la cellule de recrutement rhodanienne. S'il souffle le chaud et le froid depuis son arrivée à Lyon, l'Algérien vit un rêve éveillé. Benrahma compte bien s'inscrire dans le long terme avec l'OL et sait que son transfert aurait pu capoter à cause du comportement de West Ham. Finalement, le joueur de 28 ans peut s'épanouir dans le Rhône et il a encore un peu de mal à réaliser.

Benrahma, un rêve devenu réalité

Ce dimanche, Téléfoot proposera un documentaire sur les coulisses de l'arrivée de Benrahma à l'OL. Et on peut voir que l'Algérien a mis beaucoup de coeur pour signer chez les Gones. « Lyon ça doit être en haut. J'ai pris de la maturité et de l'expérience. Je suis un joueur d'équipe. C'est une dinguerie : je vais signer à l'OL pour de vrai », peut-on notamment voir dire Benrahma, plein d'envie et d'espoirs. De quoi faire ardemment plaisir aux fans de l'OL, qui voulaient retrouver une âme dans leur équipe. Force est de constater que pour le moment, le compte y est. Depuis son arrivée à Lyon, Benrahma a inscrit 1 but en 3 matchs de Ligue 1 disputés. Ce dimanche soir lors de la réception du RC Lens au Groupama Stadium, l'ancien de West Ham aura une nouvelle opportunité de briller devant son public. En cas de succès, les Gones se rapprocheraient un peu plus de la première partie de tableau. Encore inespéré il y a quelques semaines...