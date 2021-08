Shaqiri : « Ridicule ! », l’offre de Lyon scandalise Liverpool

Dans : OL.

Le dossier Xherdan Shaqiri traîne en longueur et c'est le prix de l'ailier international suisse qui pose problème. Du côté de Liverpool on est outré des offres transmises par l'Olympique Lyonnais.

Tandis que l’OL a négocié un accord contractuel avec Xherdan Shaqiri, les choses se passent nettement moins bien entre le club de Jean-Michel Aulas et Liverpool, où le joueur de la Nati a encore un an de contrat. Recruté pour 14,7 millions d’euros en provenance de Stoke City lors du mercato estival 2018, le joueur de 29 ans est dans le collimateur de Peter Bosz, mais les Reds ne le laisseront pas partir pour une somme dérisoire. Répondant à RedMen TV, une chaîne Youtube spécialisée forte de 460.000 abonnés, Neil Jones, journaliste proche de Liverpool, a confié que l'offre de l'Olympique Lyonnais a sidéré le board du club de Premier League. Et pas vraiment dans le bon sens.

Shaqiri à Lyon, Liverpool se sent humilié par cette offre

Neil Jones raconte ce qu’on lui a dit en interne du côté d’Anfield Road au sujet des négociations avec l’Olympique Lyonnais pour Xherdan Shaqiri. « J’en ai parlé à quelqu'un qui a décrit la proposition de l’OL comme « ridicule », vraiment comme une offre ridiculement basse. En gros, c’est 6 millions d’euros (...) Même s'il n'a pas beaucoup joué, il a été l'un des footballeurs les plus remarquables de la Suisse lors de l'Euro, il n’a pas encore trente ans, il lui reste encore de quoi faire quelques saisons au milieu niveau. Je pense que Liverpool recherche près ou plus de 12 millions d’euros », a expliqué le journaliste anglais lors de cette émission. Et de nombreux supporters des Reds vont dans son sens en jugeant « insultante » la proposition de Juninho et Jean-Michel Aulas pour Xherdan Shaqiri.