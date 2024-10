Revenu en forme à l'OL, Tolisso explique son secret

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Un été et le regard des supporters lyonnais concernant Corentin Tolisso a changé. En grande difficulté depuis son retour, le milieu réalise un superbe début de saison. Un regain de forme expliqué par le joueur.

On lui promettait un enterrement à la Anthony Lopes, Tolisso vit finalement une véritable renaissance. Comme son coéquipier gardien, le milieu de l'OL possède l'un des salaires les plus importants du vestiaire. Cependant, ses performances étaient rarement à la hauteur de cette rémunération au cours des deux dernières saisons. Depuis son retour en 2022, Tolisso a réalisé peu de bons matchs avec l'OL à cause d'un physique déclinant. Au mercato estival, son départ était même souhaité par une bonne partie des fans lyonnais. Il n'en fut rien malgré les recrutements de Jordan Veretout et Tanner Tessmann dans l'entrejeu.

Tolisso n'a pas chômé cet été

Un mois après la reprise de la Ligue 1, l'OL ne se plaint pas de la présence de Corentin Tolisso dans son effectif. Le champion du monde 2018 est l'un des hommes forts du club rhodanien dans un début de saison mitigé. Tolisso enchaîne les très bonnes prestations ces dernières semaines, retrouvant enfin un niveau physique et technique proche de ses belles années. Interrogé sur sa soudaine montée en puissance, le milieu lyonnais a parlé d'une préparation estivale méticuleuse. Une obligation pour digérer un calendrier alourdi par la Ligue Europa cette saison.

« Mes ambitions, je vais les garder pour moi. Désolé pour vous. Je me sens bien depuis la reprise du championnat. Le plus dur, ce n'est pas de faire quatre matchs et c'est tout. Il faut être régulier sur le long terme. Il faut que je continue sur ce même rythme. Je suis content d'être à ce niveau mais je serais plus content si j'arrive à le garder toute une saison. […] Je me suis très bien préparé physiquement et mentalement. Avec le retour de l'Europe, on allait enchaîner pas mal de matchs. Je me suis énormément entraîné depuis la reprise. J'avais envie de retrouver mon « réel » niveau. Il faut que j'apporte encore plus à l'équipe. Ça fait deux ans que je suis revenu à l'OL, et ça fait deux ans que ce n'est pas le grand Corentin Tolisso. J'ai envie de retrouver ce niveau », a t-il indiqué en conférence de presse avant Rangers-OL jeudi. Une aubaine pour un OL fragile dans l'entrejeu ces derniers temps.