Renato Tapia c'est fini, douche froide pour l'OL

Par Corentin Facy

Option prioritaire de l’OL au poste de milieu défensif depuis plusieurs semaines, Renato Tapia souhaite rester au Celta Vigo selon la presse espagnole. Un coup dur pour Lyon à un mois de la fin du mercato.

Après avoir bouclé la venue de Duje Caleta-Car, prêté avec option d’achat par Southampton, l’Olympique Lyonnais souhaite continuer sur sa lancée. Laurent Blanc réclame depuis plusieurs semaines la venue d’un milieu défensif d’expérience, un secteur dans lequel les Gones ont recruté le jeune Skelly Alvero en provenance du FC Sochaux. Pour apporter une touche d’expérience à son milieu de terrain, l’entraîneur de l’OL a validé le profil de Renato Tapia.

Dans le courant du mois de juillet, un accord avait été trouvé avec le Celta Vigo pour le transfert de l’international péruvien, en échange de 5 millions d’euros. Les contraintes liées à la DNCG et les hésitations du joueur ont finalement retardé le deal mais jusqu’à présent, l’opération n’avait pas capoté de manière définitive pour autant. Il semble tout de même que l’OL soit contraint de se faire une raison dans ce dossier puisque selon les informations du journal AS et de La Razon, Renato Tapia a pris la décision de rester au Celta Vigo, où son contrat expire en juin 2024.

Renato Tapia a pris la décision de rester au Celta Vigo

Même s’il n’est pas un titulaire indiscutable au sein du club espagnol, le joueur de 28 ans souhaite rester pour s’imposer. Ce choix va également lui permettre de passer le temps nécessaire afin d’obtenir un passeport espagnol pour lui ainsi que pour toute sa famille. Même si pour Hugo Guillemet, spécialiste de l’OL pour l’Equipe, les Gones veulent toujours recruter le Péruvien, le dossier apparait maintenant très compromis. Les dirigeants lyonnais, Matthieu Louis-Jean et Bruno Cheyrou en tête, vont devoir activer des plans de recours afin d’offrir à Laurent Blanc le milieu défensif tant espéré d’ici la fin du mercato estival le 31 août. Et tout cela en jonglant avec les contraintes imposées par la DNCG.