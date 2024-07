Reims donne 10 ME pour un prodige de l'OL, la réponse tombe

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL ne manque pas de chantiers à régler cet été sur le marché des transferts. Pierre Sage et John Textor vont d'ailleurs devoir faire des choix forts avec certains joueurs.

A Lyon, la prochaine saison sera très importante pour les ambitions de l'OL. Le dernier exercice aura été rempli de rebondissements haletants. Mais globalement, les Rhodaniens doivent aspirer à mieux. Pierre Sage nommé pour les deux prochaines saisons, l'OL va pouvoir avancer sereinement. Cela passera aussi par un bon recrutement cet été. Les départs devraient être nombreux et ils devront être logiquement comblés. La défense est jugée comme un chantier important. Dans les prochaines heures, les Gones vont accueillir Moussa Niakhaté en provenance de Nottingham Forest. Autre renfort pour l'OL à ce poste : Mamadou Sarr.

Le Stade de Reims se heurte à un mur

Le jeune défenseur central de 18 ans, prêté la saison passée à Molenbeek, est très considéré par la direction rhodanienne. L'idée est de lui donner du temps de jeu selon L'Equipe. Et d'après le média, l'OL va d'ailleurs refuser une offre de 10 millions d'euros du Stade de Reims pour Mamadou Sarr. Le crack fait partie du projet lyonnais, surtout que sa polyvalence (il peut évoluer aussi au poste de milieu défensif) est très appréciée par Pierre Sage. Le joueur est actuellement en préparation pour l'Euro U19 avec l'équipe de France et s'occupera de son avenir après. Si Sarr ne devrait donc pas partir, l'OL ne dira en revanche pas non aux départs de Sinaly Diomandé, Dejan Lovren et même Jake O'Brien. L'international irlandais est courtisé en Europe, notamment en Premier League et dispose d'une très belle valeur marchande (près de 15 millions d'euros). Non-négligeable même si l'OL a récemment été épargné par la DNCG et pourra recruter comme il le souhaite.