Qui voulait Paul Akouokou à l'OL ‍? L'incroyable révélation

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Le mercato de l'Olympique Lyonnais a été très efficace sur le plan financier avec les ventes de Lukeba et Barcola. Mais à l'exception de Nuamah, l'OL n'a pas fait des étincelles, notamment pour le fameux milieu de terrain tant attendu.

Vendredi, en début de soirée, l’Olympique Lyonnais a officialisé la signature de Paul Akouokou, le milieu de terrain international ivoirien arrivé du Betis Séville pour 3 millions d’euros. Pour l’OL, il s’agissait d’enfin donner à Laurent Blanc le fameux numéro 6 que l’entraîneur rhodanien réclamait depuis plusieurs mois. Paul Akouokou aura donc cette lourde tâche, une mission d’autant plus complexe que le joueur de 25 ans n’est pas réellement adopté par les supporters de Lyon. Et cela risque d’être encore moins le cas lorsqu’ils découvriront ce que David Barbet, insider lyonnais bien connu, révèle sur Paul Akouokou au lendemain de sa signature à l’Olympique Lyonnais.

Paul Akouokou à Lyon, un vrai bug du mercato ?

L'histoire du 6 à l'OL est quand même dingue.

Laurent Blanc veut Skhiri en janvier, l'OL va sur Joao.

On fait patienter Skhiri, Joao nous échappe.

Skhiri envoie un message personnel aux dirigeants pour dire qu'il est fan de l'OL mais qu'il est trop tard. — David Barbet (@davidbarbet) September 2, 2023

David Barbet affirme sans aucun détour que personne ne voulait concrètement Paul Akouokou à l’OL, y compris Laurent Blanc. « L'histoire du 6 à l'OL est quand même dingue. Laurent Blanc veut Skhiri en janvier, l'OL va sur Joao. On fait patienter Skhiri, Joao nous échappe. Skhiri envoie un message personnel aux dirigeants pour dire qu'il est fan de l'OL, mais qu'il est trop tard. Cet été, on veut Guido, on essaye de le convaincre lui et son club, son club fait patienter à raison vu le résultat. Lui préfère rester dans son club. Derrière, il nous reste quelques heures, on demande à Rennes pour Santamaria. Rennes met un stop direct. On se retourne sur Akouokou que personne ne connaît vraiment. En interne, tout le monde a des doutes sur le joueur et Laurent Blanc n'est pas non plus ultra fan du joueur », prévient l’insider sur X (ex-Twitter). De quoi sérieusement inquiéter, même si le joueur arrivé du Betis Séville n’est probablement pas aussi médiocre que cela.