Quatre jours pour me recruter, il interpelle l'OL

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Sous contrat avec Majorque jusqu’en juin 2024, Clément Grenier ne joue plus avec le club espagnol et rêve d’un retour à l’OL, son club formateur.

Lyonnais de 2008 à 2017, Clément Grenier se verrait bien imiter Alexandre Lacazette ou encore Corentin Tolisso, qui ont signé leur grand retour à l’Olympique Lyonnais après une aventure à l’étranger. Le milieu de terrain de 32 ans a connu un passage à la Roma ainsi qu’un retour en France avec des passages à Guingamp et à Rennes. Depuis mars 2022, il s’est relancé à Majorque mais Clément Grenier ne joue plus du tout avec le club espagnol. A l’instar des autres anciens qui sont revenus, le natif d’Annonay se verrait bien revenir à la maison.

Dans une interview accordée à RMC, Clément Grenier a lancé un message très clair à l’attention de John Textor et de l’état-major lyonnais, à l’heure où les Gones n’ont pas une grosse marge financière pour conclure leur mercato. « Est-ce que je dis oui si l’OL m’appelle ? Bien sûr, évidemment, c’est mon club de cœur. Je l’ai toujours dit, je ne me cache pas, après ce n’est pas moi qui décide. J'ai encore beaucoup de choses à transmettre sur le terrain et en dehors, je vis un moment un petit peu délicat avec mon club actuellement, il peut se passer beaucoup de choses dans les quatre derniers jours » a prévenu Clément Grenier avant de poursuivre.

Clément Grenier veut revenir à l'OL

« Je suis ouvert à un projet sportif. Je suis dans le loft actuellement. L’entraîneur m’a dit qu’il ne comptait pas sur moi sur ce début de saison. Je m’entraîne très bien. Je suis en pleine réflexion pour savoir si je résilie ou pas pour m’engager librement dans un club. Evidemment que l’OL est toujours dans mon cœur, maintenant ce n’est pas moi qui décide » a indiqué Clément Grenier. Dans une impasse à Majorque, où il s’entraine en marge du groupe, l’ex-milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais risque d’être bientôt libre. Une belle occasion pour les clubs de Ligue 1 de recruter un milieu de terrain expérimenté à moindre coût.