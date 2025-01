Premier coup de sang à 10 millions d’euros à l’OL

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Il y a le business et le sportif à gérer à l'OL lors de ce mercato. Et Pierre Sage entend bien avoir son mot à dire sur quelques dossiers.

Ce n’était clairement pas gagné vues les annonces de la DNCG au coeur de la première partie de saison, mais l’Olympique Lyonnais passe pour le moment un mercato plutôt tranquille. Pas de saignées imprévues, ni de joueurs qui veulent quitter le navire de peur de voir le club rhodanien être réellement envoyé en Ligue 2 la saison prochaine, ce qui est pourtant une menace réelle de la part de l’instance française. Le football a repris ses droits et après une victoire compliquée contre Montpellier, l’OL va se tester contre Brest avec la volonté de faire beaucoup mieux. De plus, Thiago Almada devrait signer dans les prochaines heures, dans un tour de passe-passe signé Eagle et John Textor, et auquel les autorités françaises ne devraient pas pouvoir s’opposer.

C’est donc plutôt du positif pour Pierre Sage, qui a écarté trois joueurs cette semaine afin de leur montrer la sortie. Néanmoins, il y aura probablement des départs non voulus pendant ce mois de janvier, et l’entraineur lyonnais en est bien conscient. Toutefois, ce n’est pas carte blanche pour liquider l’effectif non plus, et Pierre Sage a décidé de réagir à la rumeur envoyant Nemanja Matic de retour en Italie. Pour le coach de l’OL, c’est clairement non. « C’est un joueur très important, on va tout faire pour qu’il reste, la volonté du club est qu’il reste, et lui aussi est, je pense, dans le même état d’esprit », a livré Pierre Sage, qui sait bien que ce n’est pas le montant du transfert qui fera saliver John Textor. Mais plutôt le très encombrant salaire du Serbe, solide sur le terrain mais également l’un des plus gros salaires du club alors qu’il ne représente pas l’avenir. Et si l’ancien de Manchester United devait quitter Lyon, sans même évoquer le montant de son transfert, ce serait 10 millions d’euros d’économisés en terme de salaire.