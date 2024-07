Plus de 20 millions d'euros, Textor et l'OL vont craquer ‍!

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Le flou demeure concernant l'avenir de Jake O'Brien à l'OL. Après sa très bonne première saison lyonnaise, le défenseur irlandais est convoité en Premier League. C'est le cas de West Ham mais Everton entend frapper en premier.

Il est la plus belle trouvaille de l'ère John Textor à l'OL. Acheté officiellement un million d'euros par Lyon, Jake O'Brien a séduit en Ligue 1. Encore perfectible, le défenseur irlandais de 23 ans s'est installé dans le onze titulaire et a beaucoup progressé. Buteur efficace de la tête, il est très rapide à la course malgré sa grande taille. Un profil qui fait saliver bien des clubs en Europe, surtout en Angleterre. Malgré une approche de la Juventus, l'OL est clairement menacé par la Premier League pour Jake O'Brien cet été.

Everton donne plus de 20 ME pour O'Brien

West Ham s'est positionné en premier sur le jeune défenseur irlandais. Les Hammers convoitent le joueur de l'OL même si le défenseur de Wolverhampton Max Kilman est passé devant depuis. Ce samedi, Kilman a été recruté officiellement par West Ham pour plus de 47 millions d'euros. De quoi soulager temporairement l'OL mais surtout redonner espoir à d'autres formations comme Everton. Le journaliste Sébastien Vidal indique que le club de Liverpool va rapidement s'attaquer à Jake O'Brien.

📳 Everton continue de suivre de près O’Brien (Lyon). Le club anglais devrait préciser son offre dans les prochaines semaines. À savoir un peu plus de 20 M€. À suivre. #Mercato #OL #Everton — Sébastien Vidal (@SebEcrivainFoot) July 7, 2024

« Everton continue de suivre de près O’Brien (Lyon). Le club anglais devrait préciser son offre dans les prochaines semaines. À savoir un peu plus de 20 M€. À suivre », a t-il posté sur X. Une somme non négligeable qui pourrait faire plier l'OL alors que Moussa Niakhaté vient d'être recruté par les Lyonnais pour plus de 31 millions d'euros. En difficulté financière lors de la dernière saison, Everton est proche d'être racheté par le milliardaire américain Dan Friedkin. Cela lui donnerait alors les moyens de finaliser le dossier Jake O'Brien.