Pierre Sage prolongé, ce joueur refuse de se mouiller

Hadrien Rivayrand

L'OL remonte peu à peu la pente en Ligue 1. Les Gones ont encore une rencontre à jouer face à Nantes avant de terminer l'année civile.

Les joueurs de l'OL restent sur deux succès de rang en Ligue 1 et comptent bien de nouveau glaner les trois points mercredi soir face au FC Nantes pour terminer l'année en beauté. Une année 2023 bien galère globalement pour les Gones, qui sortent à peine la tête de l'eau. Pierre Sage, qui assure l'intérim depuis le départ de Fabio Grosso, réalise du bon travail et est très apprécié des joueurs. Cependant, son sort n'est pas encore scellé et la direction lyonnaise pourrait très bien décider de faire appel à un entraineur avec plus d'expérience pour terminer la saison. Les joueurs de l'OL le savent et ne veulent d'ailleurs pas trop se mouiller, à l'image de Maxence Caqueret.

Caqueret ne veut pas trop en faire

Lors de quelques mots échangés avec le site de l'OL, le milieu de terrain a en effet indiqué concernant Pierre Sage : « Le nouveau staff a apporté de la simplicité à l'équipe. Ils sont arrivés en tant qu'entraîneurs intérimaires pour nous aider, et s'ils sont encore là, c'est que le travail a été bien fait. Ils ont simplifié les consignes, ce qui a permis à certains joueurs de se libérer et de montrer leur qualité. Tout le monde contribue à cette dynamique qui nous permet de gagner en ce moment. (...) En remportant ces deux derniers matchs et en reconnaissant le travail du staff, nous, les joueurs, sommes très satisfaits. La relation avec eux est bonne depuis leur arrivée, et bien sûr, nous serions ravis de continuer avec eux. Cependant, il est important de gagner contre Nantes pour prendre les trois points et récompenser le bon travail du staff. Nous savons que ce n'est pas à nous de décider du sort de l'entraîneur ». L'avenir de Pierre Sage pourrait donc bien finir par dépendre du match face à Nantes. Nul doute qu'un nouveau succès jouerait en sa faveur, même si l'intérimaire n'attend rien de spécial de la part de l'OL et veut juste aider. En cas de départ, les Gones pensent à Jorge Sampaoli ou encore Bruno Genesio.