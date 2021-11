Pep Genesio démonte l'OL, c'est le seum lyonnais

Dans : OL.

Par Alexis Rose

Le moins que l’on puisse dire, c’est que Bruno Genesio n’a pas manqué ses retrouvailles avec l’OL. Puisqu’avec son équipe de Rennes, le coach français a tout simplement atomisé Lyon en L1 dimanche soir (4-1).

Arrivé en mars dernier sur le banc de touche du Stade Rennais, Bruno Genesio n’avait pas encore eu la chance de croiser le chemin de l’OL, le club où il a joué une grande partie de sa carrière de joueur (1983-1995) avant d’être entraîneur de la réserve (2009-2011) puis de l’équipe première (2015-2019). Ce match contre Lyon à Rennes, le technicien l’avait forcément coché depuis le début de la saison du côté du Roazhon Park. Et Genesio a parfaitement été au rendez-vous, puisque son SRFC a infligé la pire humiliation de la saison à l’OL.

Bravo Génesio ! — Football Tactique (@FTactique) November 7, 2021

Si Genesio se prénommait Jorge ou Marcelo et avait un passeport sud-américain, tout le monde crierait au génie #SRFCOL — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) November 7, 2021

Grâce à un doublé de Truffert (76e, 83e) et à des buts de Laborde (45e) et Traoré (51e), et malgré la réduction tardive de l’écart par Paqueta en fin de match sur penalty (93e), son club n’a fait qu’une bouchée des Gones. De quoi le rendre heureux, lui, et Florian Maurice, le directeur sportif de Rennes et ancien recruteur de Lyon. En tout cas, Genesio a pris une belle revanche sur l’OL, sachant que Jean-Michel Aulas avait décidé de ne pas prolonger son coach maison en 2019, en marge de l’arrivée de Juninho. Quoi qu’il en soit, Genesio a encore répondu présent dans un grand match, comme face au PSG en octobre dernier (2-0). Rien que pour ça, l'entraîneur de 55 ans a reçu les félicitations des suiveurs du foot français.

Quasiment aucun temps mort. Le match de Rennes ce soir, dans l’implication collective, la justesse technique et tout simplement le plaisir de jouer… un régal. A l’heure où les bancs de L1 se garnissent d’entraîneurs étrangers, Bruno Genesio fait honneur au foot français. — Sanfourche Philippe (@PhilSANFOURCHE) November 7, 2021

Bruno Genesio saluant Peter Bosz, ses anciens boss et ses anciens joueurs ce soir#SRFCOL pic.twitter.com/aam88TGBrh — Grégory Ascher (@GregoryAscher) November 7, 2021

Simply the Bosz pic.twitter.com/rYkQqVG1Im — Mathieu Grégoire (@Serguei) November 7, 2021

A contrario, et sachant que son OL est relégué à deux points de Rennes et du Top 5 après 13 journées, Peter Bosz en a pris pour son grade sur les réseaux sociaux. Il faut dire que le technicien néerlandais s’est pris une leçon tactique de la part de Genesio. En remplaçant son 4-2-3-1 par un 4-3-3, avec un milieu renforcé à trois, l’ancien coach de l’Ajax pensait faire le bon choix. Mais il n’en a rien été, vu que son Lyon a complètement pris l’eau, avec par exemple 25 tirs concédés contre six tentés. Et sachant que l’OL a déjà perdu quatre fois depuis le début de la saison en L1, Bosz n’a pas pu éviter les critiques, surtout que le club rhodanien est pour l’instant bien loin de son objectif de podium en championnat...

5 victoires en 13 journées, seulement 2 prestations collectives abouties (contre Paris et Nice; pour 2 défaites), les débuts de Peter Bosz en L1 sont très insuffisants sur le plan comptable et les maigres progrès dans le contenu ont totalement explosé ce soir. Y’a bcp de travail — hugo (@hugoguillemet) November 7, 2021