Payet plus fort que Paqueta, Daniel Riolo rigole

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Dimanche soir, Dimitri Payet a de nouveau livré une prestation XXL pour guider l’OM vers la victoire contre Lorient (4-1).

De retour après avoir manqué le déplacement à Lille avant la trêve internationale, Dimitri Payet a flambé contre les Merlus. Auteur de trois passes décisives, le Réunionnais a régalé l’Orange Vélodrome et affole les compteurs depuis le début de la saison. Indiscutablement, Dimitri Payet est dans une très grande forme et cela a une incidence directe sur le jeu et les résultats de l'Olympique de Marseille. De quoi comparer le Réunionnais aux meilleurs joueurs du championnat ? Difficile pour Daniel Riolo, qui ne peut pas s’empêcher de comparer le n°10 de l’OM avec le n°10 de l’OL, à savoir Lucas Paqueta. Et pour le consultant de l’After Foot sur RMC, il n’y a pas photo entre Payet et le nouveau titulaire en sélection du Brésil, bien que le niveau intrinsèque du capitaine de l’Olympique de Marseille ne soit pas remis en question par le journaliste.

Je pense au club qui a fait venir Messi et Neymar pour au final voir les gens débattre 1er degré de qui est le meilleur joueur du championnat entre Payet Savanier et Paqueta



Quel incroyable échec 😭 — LADREB (@Ladreb_) October 17, 2021

« Dans ce qu’est l’OM aujourd’hui, si Payet met l’OM sur le podium, tant mieux. Mais dans la folie Payet, il ne faut pas oublier des ranger les choses. Par exemple, Paqueta à l’OL, il n’a pas le même avenir et c’est un joueur calibre Ligue des Champions. Ce qu’ils ont en commun c’est que ce sont les joueurs clés de leur équipe. Payet est le joueur phare de l’OM avec Guendouzi. Mais j’aime bien ranger les choses, il ne faut pas comparer Paqueta et Payet car ils n’ont pas le même destin. Dans les joueurs indispensables de l’OM, certains commencent à se dégager. On a parlé de Payet et Guendouzi mais on peut ajouter Rongier, Kamara on le savait, Luan Peres aussi » a lancé Daniel Riolo, qui veut bien s’enflammer sur Dimitri Payet à condition de garder la raison et de reconnaître que le meneur de jeu de l’OM est bien inférieur à un joueur comme Lucas Paqueta par exemple.