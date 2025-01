Orban file en Allemagne, l'OL récupère 12 ME

Dans : OL.

Par Corentin Facy

On en sait plus sur les détails de l’accord entre l’OL et Hoffenheim pour le transfert de Gift Orban. Le départ de l’attaquant nigérian va rapporter 12 millions d’euros au club rhodanien.

Le mercato hivernal de l’Olympique Lyonnais commence fort. Après avoir bouclé le départ de Jeffinho au Brésil, le club rhodanien a trouvé ce mercredi un accord avec Hoffenheim pour le transfert de Gift Orban. Très peu utilisé par Pierre Sage depuis le début de la saison, l’ex-buteur de Genk prend l’avion ce mercredi soir pour rallier l’Allemagne et s’engager en faveur du club allemand dans les heures à venir. L’accord a été annoncé dans l’après-midi par Fabrizio Romano, mais le spécialiste du mercato n’avait pas révélé les détails financiers du deal conclu entre l’OL et Hoffenheim.

En ce début de soirée, L’Equipe nous apprend que l’accord entre les deux clubs porte sur un transfert à hauteur de 10 millions d’euros plus 2 millions d’euros de bonus. Une belle vente pour l’OL, un an seulement après un achat pour 14 millions d’euros bonus compris, quand on sait à quel point Gift Orban n’a pas réussi à être performant sous les couleurs lyonnaises. Dans l’obligation de vendre pour se conformer aux exigences de la DNCG, le club de John Textor est clairement sur le bon chemin avec déjà deux départs bouclés alors que le mercato hivernal ouvre tout juste ses portes.