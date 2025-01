Offre acceptée, l’OL et Sage virent Gift Orban

Totalement absent des plans de l’entraîneur Pierre Sage, Gift Orban va quitter l’Olympique Lyonnais cet hiver. Le Racing Club de Lens a tenté de conclure son transfert. Mais le club rhodanien s’est mis d’accord avec Hoffenheim, future destination allemande de l’attaquant nigérian.

Après celui du gardien Anthony Lopes, laissé libre avant sa signature au FC Nantes lundi, l’Olympique Lyonnais devrait bientôt annoncer un deuxième départ cet hiver. Cette fois, le communiqué concernera Gift Orban. On sait que le Racing Club de Lens a tenté de conclure son transfert avec une offre à 8 millions d’euros. Mais le montant proposé était loin des 12 millions d’euros réclamés par le club rhodanien. D’autant qu’Hoffenheim s’en était davantage rapproché avec sa proposition à hauteur de 10 millions d’euros (hors bonus).

🚨🔵 Hoffenheim and Olympique Lyon have agreed on deal for Gift Orban, green light from OL to proceed.



Formal steps to follow on player side to get the deal sealed. 🔜🇩🇪 pic.twitter.com/GpETjWrLh5