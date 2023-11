OM-OL ‍: Lyon a une arme secrète pour ne pas jouer au Vélodrome

Dans : OL.

Par Claude Dautel

La commission d'appel de la FFF doit rendre cette semaine son jugement concernant le déroulement du match OM-OL prévu le 6 décembre au Vélodrome. Lyon n'abdiquera pas.

La date du 6 décembre se rapproche, et pour l’instant la rencontre entre l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais apparaît toujours à la date prévue par la LFP. L’OL a contesté mardi devant la commission supérieure d’appel de la Fédération Française de Football cette décision de la Ligue de faire rejouer au Vélodrome la rencontre reportée suite à l’attaque sauvage de son bus en octobre dernier. Et même s’il faudra attendre probablement jeudi ou vendredi pour connaître la décision de l’instance fédérale, les rumeurs évoquent le rejet du recours du club de John Textor, la commission supérieure d’appel pouvant s’appuyer sur le fait qu’elle n’est pas réellement en mesure de s’opposer au règlement de la LFP dans ce cas précis. Mais, du côté des dirigeants lyonnais, on est visiblement déterminé à ne pas en rester là.

L'OL refuse de jouer au Vélodrome

Même si ce match Marseille-Lyon doit désormais se jouer dans deux semaines, et que chaque jour qui passe semble conforter la décision de Vincent Labrune et des dirigeants de la Ligue de Football Professionnel, l'OL garde sous le coude une arme qui pourrait être fatale. Comme l'affirme Le Progrès, vraiment décidé à ne pas jouer au Vélodrome cette rencontre avant laquelle Fabio Grosso avait été sérieusement blessé, l'entraîneur lyonnais ayant failli perdre un oeil, les responsables de l'Olympique Lyonnais ont déjà travaillé sur la possibilité de porter l'affaire devant le Comité National Olympique et Sportif Français. Le CNOSF est en mesure de rapidement décider de l'avenir de la demande lyonnaise, même si cela n'assure pas à l'OL que ses arguments seront reçus de manière positive.

Mais ces dernières années, plusieurs clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 ont eu gain de cause en se tournant vers l'organisme le plus important du sport français, souvent lorsqu'il s'agissait de sanctions liées à la DNCG. Concernant l'Olympique Lyonnais ce n'est pas le cas, mais s'il se décide à aller devant le CNOSF le club rhodanien aura été au bout de sa logique assumée de ne pas se rendre à Marseille le 6 décembre prochain.