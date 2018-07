OM : Les maillots Puma 2018-2019 de l'OM dévoilés et ça claque !

Dans : OL, Ligue 1.

C'est ce mercredi soir que sont présentés à Marseille les maillots réalisés par le nouvel équipementier de l'OM, à savoir Puma. Et même si la seule question qui passionne les supporters de l'Olympique de Marseille est de savoir si Mario Balotelli sera officiellement présenté, ou non, lors de cette grosse fête, on connaît désormais les trois maillots que Florian Thauvin et ses coéquipiers porteront lors de la saison 2018-2019. Après certaines tuniques plutôt folkloriques concernant le 3e maillot les saisons passées, Puma fait un retour au classique avec trois maillots très sobres et réussis.

« La Collection PUMA/OM 2018/2019 est une gamme riche, large et fortement identitaire mettant en valeur Marseille et sa richesse. Elle a pour inspiration l’histoire du CLUB, la passion de ses supporters, l’identité régionale et la mer qui est un élément incontournable de la ville de Marseille. Venu de l’eau pour mettre le feu, les maillots 2018/2019 rappellent les effluves de la mer et puisent leur nom dans l’histoire du peuple phocéen, arrivé par la mer, qui a bâti la Massilia que l’on connait aujourd’hui », précise le nouvel équipementier de l'OM. Les maillots sont d'ores et déjà en vente pour 90 euros sur le site de l'Olympique de Marseille.