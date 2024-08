OL ‍: Wilfried Zaha arrive, Lyon frappe fort

Dans : OL.

Par Alexis Rose

À la recherche de jolis coups en cette fin de mercato estival, l’Olympique Lyonnais est en passe de réaliser une énorme opération avec la venue de Wilfried Zaha.

Forcément en quête de renforts de dernière minute après un début de saison compliqué en Ligue 1 avec deux défaites de rang, l’Olympique Lyonnais s’apprête à frapper un joli coup sur le marché des transferts. Puisque selon les informations de David Ornstein, le club rhodanien est en passe de recruter Wilfried Zaha. « Wilfried Zaha est sur le point de réaliser un transfert surprise à Lyon. L’Olympique Lyonnais est proche d’un accord avec Galatasaray. Lyon propose un prêt d'une saison pour le joueur de 31 ans. Crystal Palace et Liverpool étudiaient son profil, mais cela évitera les problèmes fiscaux », explique le journaliste de The Athletic sur son compte Twitter.

Un dernier coup de tonnerre à l’OL pour sauver le mercato ? C’est en tout cas ce que tente le club rhodanien, qui a lancé les grandes manoeuvres pour recruter Wilfried Zaha. L’ancienne pépite de Crystal Palace, qui n’avait pas réussi à s’imposer du côté de Manchester United, avait ensuite repris sa place chez les Eagles pour devenir un joueur fort de Premier League. Le natif d’Abidjan, qui a changé de nationalité sportive en 2017 après avoir débuté avec les Three Lions, avait surpris tout le monde en rejoignant Galatasaray en 2023. Cela ne s’est pas concrétisé par une grande réussite en Coupe d’Europe, et la formation d’Istanbul a même cédé en barrage de Ligue des Champions face aux Young Boys de Berne cette semaine. De quoi lui ouvrir d’autres perspectives, et selon le journaliste David Ornstein, une signature à Lyon est désormais envisagée.

Lyon signe le gros coup Wilfried Zaha

🚨 EXCL: Wilfried Zaha close to making shock #DeadlineDay transfer to Lyon. #OlympiqueLyonnais nearing agreement with #Galatasaray on season-long deal for 31yo. Would avoid tax issues complicating return to UK when #CPFC + #LCFC studied move @TheAthleticFC https://t.co/G85wn3vJ1u — David Ornstein (@David_Ornstein) August 29, 2024

Au début, le joueur de 31 ans envisageait de revenir en Premier League, mais des complications financières auraient eu lieu, notamment en ce qui concerne son niveau d’imposition, affirme le journaliste de The Athletic et du New York Times notamment. Leicester et de nouveau Crystal Palace ont tenté leur chance, sans réussite. Résultat, l’OL a foncé sur l’occasion, et cherche donc un accord avec Galatasaray dans les dernières heures du marché des transferts. Les deux clubs discutent d’un prêt d’une saison, et un accord serait désormais tout proche.

Une annonce qui a enflammé les réseaux sociaux ce jeudi soir, puisque Lyon devrait recruter un attaquant bien connu en Europe. Alors que l’OL devrait perdre des éléments comme Ernest Nuamah, en partance pour l’Angleterre, l’arrivée de Zaha va apporter un vrai plus à l’effectif de Pierre Sage, qui avait bien besoin d’un ailier de la trempe de l'international ivoirien. Avec lui, plus les différentes recrues de ce mercato estival, l’OL tentera de vite relancer sa saison en championnat avant de tenter de briller pour son retour en Coupe d’Europe. Ce serait en tout cas un coup très fort réalisé par l’OL pour animer son attaque, avec un joueur habitué à être un leader offensif, et qui a participé à la belle saison de Galatasaray, champion de Turquie avec 99 points et une seule défaite en 36 matchs l’an passée.