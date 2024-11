OL ‍: Une terrible nouvelle se prépare pour janvier

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

A moins d'un petit miracle signé John Textor, l'OL va avoir besoin de vendre cet hiver pour équilibrer ses comptes. Malick Fofana fait rêver de plus en plus de monde.

Plus personne en Europe ne peut ignorer la situation économique de l’OL, qui est dans une telle difficulté qu’une relégation provisoire en Ligue 2 est désormais prononcée par la DNCG. Malgré les tours de passe-passe financier que promet John Textor au sujet de la cotation en bourse de son groupe ou de la vente de parts de Crystal Palace annoncée depuis plusieurs mois, le danger est de ne rien voir venir. Dans ce cas, ce sera surtout la vente de joueurs qui permettra d’équilibrer des comptes dans le rouge vif. Et des départs d’éléments importants seront inévitables dans un mois, au début du mercato hivernal.

Une vente entre 30 et 35 ME

Ce sera le cas de Malick Fofana, qui commence sérieusement à affoler la Premier League. Ses dernières performances ont donné des idées, et Liverpool n’est déjà plus seul sur le coup. Le média britannique Caughtoffside affirme qu’Arsenal et Aston Villa souhaitent désormais le faire venir dès le mois de janvier, pour réaliser un gros coup avant que toute l’Europe ne lui court derrière. Le Belge a crevé l’écran cette saison avec l’OL, et sa marge de progression est encore énorme. Résultat, c’est sa valeur qui grimpe également puisque le site spécialisé annonce que, si un transfert devait avoir lieu, ce serait pour une somme supérieure à 30 millions d’euros.

Une grosse plus-value pour l’OL, même si la perte sportive serait énorme. Mais à l’heure où John Textor voudra réaliser de grosses ventes comme celles qui ont souvent sauvé Lyon par le passé sur le plan financier, une telle somme pour un joueur de 19 ans risque de faire mouche. Il reste à espérer pour les supporters lyonnais que le propriétaire américain trouve des solutions autres pour améliorer la santé financière du club rhodanien, sans quoi un tel départ risquerait bien de sanctionner cette situation. Et cela alors même que Malick Fofana a régulièrement répété qu’il se sentait bien à Lyon, et qu’il rêvait de disputer la Ligue des Champions sous le maillot de l’OL.