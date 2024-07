OL ‍: Une pépite de 16 ans pour une poignée de dollars, Textor force

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

L'OL cherche aussi son bonheur dans le marché des jeunes joueurs pour l'avenir. John Textor aime les trouvailles et sa cellule de recrutement a ciblé Alejandro Gomes Rodriguez.

Si Frank McCourt est un personnage assez discret dans sa façon de diriger les choses à l’Olympique de Marseille, c’est tout le contraire de John Textor, qui possède plusieurs clubs, et fourmille à chaque fois d’idées pour prendre la parole, commenter les matchs et même se mêler du mercato. Le premier mercato plein réalisé par l’OL marque clairement sa touche, et fort de cette réussite, l’Américain apprécie de tenter des coups et de conseiller la cellule de recrutement.

Southampton radin, l'OL en profite

Selon The Athletic, c’est encore le cas avec le jeune Alejandro Gomes Rodriguez, attaquant de 16 ans de la pépinière de talents de l’Angleterre : Southampton. Le jeune joueur s’est vu proposer un contrat professionnel par les Saints mais il semble se diriger vers l’OL selon le média spécialisé. Il n’en coutera quasiment rien au club rhodanien, si ce n’est ses indemnités de formation, à savoir 90.000 euros pour chacune de ses deux années de présence de 14 à 16 ans au sein du club côtier.

🔥 Saïd et Clinton ont un message pour vous les Gones 😅🔴🔵



📆 Rendez-vous sur @OLPLAY_Officiel ce samedi à partir de 18h45 pour notre premier match de préparation contre Chassieu-Décines !



📺📱💻 https://t.co/szeffqIsnc pic.twitter.com/O8TtIOyvP1 — Olympique Lyonnais (@OL) July 12, 2024

L’OL profiterait ainsi du mécontentement de Gomes Rodriguez, qui s’est vu proposer un contrat en-dessous de ses attentes par Southampton, et a décidé d’écouter les offres. La proposition lyonnaise l’intéresse beaucoup, alors que le joueur est aussi courtisé en Allemagne. Son arrivée servirait bien évidemment dans un premier temps à évoluer avec les jeunes lyonnais, mais l’OL est persuadé d’avoir attiré un talent précoce et surtout très prometteur pour les années à venir, avec un contrat de stagiaire pro à la clé.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par BCF (@brodiecouzinsfitness)

Le principal problème de ce dossier a été réglé, puisque Gomes Rodriguez, né au Vénézuela mais international anglais chez les jeunes, possède un passeport portugais, ce qui lui permet de contourner les normes assez draconiennes du Brexit pour les jeunes footballeurs. Résultat, rien ne s’oppose à sa signature à l’OL et The Athletic fait savoir qu’à l’heure actuelle, le choix du joueur est fait. Il faudra tout de même attendre l’officialisation de cette signature, dans le marché toujours versatile des très jeunes joueurs.