OL : Une faute dans la préparation ? Genesio plaide coupable

Dans : OL, Ligue 1, Nîmes.

Evoquant les performances offensives de son équipe, Bruno Genesio a reconnu qu'il y avait un aspect pourtant essentiel qui n'avait pas été assez travaillé par les joueurs de l'Olympique Lyonnais, celui des coups de pied arrêté. C'est pourtant une arme essentielle désormais, et l'entraîneur de l'OL plaide coupable dans cette absence, ou presque, de réussite lyonnaise dans cet exercice depuis le début de la saison.

« Les coups de pied arrêtés ? On ne les travailles pas assez. Je dois corriger cela. Lors des trêves internationales, c’est compliqué de les travailler. On n’a pas la possibilité de le faire comme on le souhaiterait. On a des frappeurs de qualité, il n’y a pas de problème », admet Bruno Genesio, qui sait pourtant que l'Olympique Lyonnais a souvent brillé avec notamment le maître artificier Juninho, considéré comme l'un des meilleurs tireurs de coup-franc de toute l'histoire du football. Les mannequins en plastique et les ateliers spécifiques vont donc faire leur retour sur le terrain d'entraînement, l'Olympique Lyonnais ne pouvant pas se passer de réussite dans ce domaine. Nabil Fekir, buteur sur coup-franc contre Caen, et ses coéquipiers savent à quoi s'en tenir dans les semaines qui viennent.