OL ‍: Une étrange manipulation de Textor à 100 ME dénoncée

L'OL est dans une situation financière chaotique et la DNCG a voulu frapper fort. L'instance a interdit de recrutement hivernal les Gones. Pire, elle a prononcé une relégation en Ligue 2 à titre conservatoire à l'issue de la saison.

L'OL ne s'en sort pas. Si les Rhodaniens vont mieux d'un point de vue sportif, en interne, les tensions sont nombreuses. Et elles sont dues à une situation financière plus que bancale depuis l'arrivée au club de John Textor. Le businessman américain et ses finances opaques pourraient finir par considérablement porter préjudice à l'OL. En l'état actuel des choses, les Gones verront la Ligue 2 la saison prochaine si la situation ne s'arrange pas très vite. Si John Textor a récemment voulu rassurer en conférence de presse, les choses seraient assez complexes pour lui... Et ce ne sont pas les dernières informations d'Olivier Salmon qui prouveront le contraire.

Textor, son jeu dangereux dénoncé

Selon le spécialiste de l'OL via son compte X, John Textor aurait récemment « fait transiter une somme équivalente de 100 millions d'euros des caisses de l’OL vers celles de Botafogo pour éponger leurs propres dettes ». Si cette information s'avérait vraie, elle fragiliserait encore un peu plus la situation financière à l'OL auprès de la DNCG et montrerait que Textor joue à un jeu bien dangereux avec ses clubs. Pour rappel, l'hiver prochain, l'Etasunien souhaite trouver entre 125 et 150 millions d'euros avec des ventes, mais en incluant Botafogo. Il estimerait pour l'OL des ventes à 55 millions d'euros et veut réduire le nombre de joueurs professionnels sous contrat de 30 à 23 ou 24 noms. Comme évoqué, près de 6 joueurs pourraient quitter le navire dans les prochaines semaines. Abner Vinicius, Saël Kumbedi, Maxence Caqueret, Mahamadou Diawara, Rayan Cherki, Malick Fofana, Saïd Benrahma, Ernest Nuamah et Gift Orban sont notamment concernés.