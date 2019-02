OL : Juninho dévoile ce qu'il manque à l'OL pour égaler Barcelone

Dans : OL, Liga, Ligue des Champions.

Opposé au FC Barcelone en huitième de finale de la Ligue des Champions, l’OL devra réaliser un exploit mémorable pour sortir l’un des favoris de la compétition. Et si la tâche s’annonce délicate, elle n’est pas impossible pour l’équipe de Bruno Genesio selon Juninho. Interrogé par Le Progrès, la légende vivante de l’Olympique Lyonnais a estimé que des joueurs tels que Depay, Aouar ou encore Ndombele pouvaient légitimement permettre aux Gones de nourrir quelques ambitions européennes. Même si selon lui, un certain manque de leadership pourrait faire défaut à l’OL.

Un gros déficit de leadership à l'OL ?

« Je pense que, depuis notre époque victorieuse, l’OL n’a jamais eu une équipe aussi talentueuse que cette saison, avec un staff élargi et compétent et des joueurs de grande qualité. (Nabil) Fekir, (Memphis) Depay, (Houssem) Aouar, (Tanguy) Ndombele, et d’autres encore… Il y a beaucoup de joueurs de haut niveau. En revanche, je pense qu’il manque un peu de « leadership » au sein de l’effectif. A Barcelone, des joueurs comme Piqué, Busquets, Alba, Rakitic, Messi et Suarez sont des leaders au quotidien, et pas seulement sur le terrain. Dans les grands matchs, l’OL arrive à élever son niveau de concentration, à se focaliser totalement sur son objectif et à mettre ainsi toutes ses forces au service du collectif. On l’a vu contre City, contre le PSG. Mais le Barça conserve un niveau supérieur, avec une équipe très forte et l’expérience de la Ligue des Champions. Ils restent favoris, pour moi, même si l’OL possède sans doute un peu plus de chances de créer l’exploit qu’il y a dix ans » a confié le légendaire tireur de coup-franc de l’Olympique Lyonnais, impatient de voir comment les Rhodaniens vont se défendre face au Barça, mardi au Groupama Stadium.