OL : Une décision radicale pour JM Aulas avec cette légende de l'OL ?

Dans : OL, Ligue 1.

Entraîneur de la réserve de l’Olympique Lyonnais depuis le début de la saison, Cris n’est pas à la fête ces dernières semaines.

Et pour cause, l’OL a perdu 11 de ses 15 derniers matchs… La dernière victoire de l’équipe du Brésilien remontant au 16 décembre 2017, l’avenir de l’ancien défenseur de l’OL pourrait rapidement devenir incertain, à en croire les informations du Libéro Lyon. En effet, le média affirme que les dirigeants rhodaniens commencent à s’interroger et à se demander si le choix de nommer Cris était le bon cet été.

Une chose est sûre : le natif de Sao Paulo va devoir changer des choses pour inverser la tendance car la zone rouge n’est plus qu’à deux points. Et comme le précise le site, « une relégation en National 3 ferait forcément mauvais genre pour la Formidable Académie ». A l’évidence, l’absence de Maolida et de Gouiri avec la réserve (les deux joueurs étant désormais avec le groupe pro) n’aide pas l'équipe de Cris, qui doit désormais faire sans Geubbels. Néanmoins, l’OL B ne devrait pas « se trouver dans une situation aussi tendue et surtout pas en montrant aussi peu dans le jeu », conclut le site d’informations rhodanien. Une situation délicate que Jean-Michel Aulas se serait bien épargnée…