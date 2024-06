OL ‍: Un mercato de feu, Textor annonce la couleur

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

L'OL est totalement rassuré avant son passage de la DNCG. Une grosse rentrée d'argent est finalisée et va permettre à John Textor de continuer à dépenser cet été pour renforcer l'équipe.

Jean-Michel Aulas et John Textor sont désormais sur la même longueur d’ondes, et cela s’est encore vérifié dans la nuit de mercredi à jeudi. En effet, les négociations pour la vente de la LDLC Arena se sont finalisées cette nuit, annonce Eagle Football Club dans un communiqué publié ce jeudi matin. Cette salle de basket qui peut aussi accueillir d’autres sports et spectacle, a récemment vu le jour parmi les grands projets lancés par Jean-Michel Aulas pour faire grandir l’OL et ses revenus. Il avait dépensé 140 millions d’euros pour sa construction. Quelques années plus tard, l’ancien président de l’OL a lâché 160 millions d’euros pour récupérer cette enceinte flambante neuve et déjà rentable. Un premier virement copieux sera effectué le 12 juin pour la finalisation de la vente, ce qui va permettre au club rhodanien de passer la DNCG avec une grosse arrivée de fonds propres. John Textor s’est félicité de pouvoir tout miser sur le football et l’équipe première, avec forcément le mercato en point de mire.

Toujours plus de Passion, plus que jamais notre Fierté 🫡



💥 24h après le lancement de la campagne d’abonnement, vous êtes déjà plusieurs milliers à vous être (ré)abonnés pour un départ record !



Nous vous remercions chaleureusement les Gones, votre soutien est incroyable ❤️💙 — Olympique Lyonnais (@OL) June 5, 2024

« Nous sommes ravis d’avoir conclu cet accord avec Holnest. Depuis notre arrivée à Lyon, nous avons clairement exprimé notre volonté de consacrer l’ensemble de nos capitaux et de nos ressources humaines au football. Grâce à l’investissement et à la passion de Jean-Michel Aulas et de ses nouveaux associées, nous pouvons nous concentrer sur cet objectif de jouer les Coupes européennes à Lyon, tandis que l’exploitation de la LDLC Arena continuera à bénéficier à l’agglomération lyonnaise et à sa région pour de nombreuses années à venir », a expliqué le propriétaire américaine, qui assume en effet depuis le début de vendre tous les bijoux de famille, comme la franchise d’OL Reign ou donc cette enceinte qui apportait un revenu régulier à l’OL. Un pari osé mais qui va permettre dans un premier temps au club lyonnais version Textor de faire encore de beaux coups au mercato avec des moyens financiers renforcés.

A noter que Xavier Pierrot, directeur général du Groupama Stadium notamment, va quitter l’OL pour rejoindre Jean-Michel Aulas et occuper un poste similaire pour l’Arena.