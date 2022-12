OL : Un mercato bas de gamme ? Textor se fâche déjà

Le fait que le même propriétaire puisse avoir plusieurs clubs de foot sur la planète engendre des doutes et des inquiétudes chez les supporters. La reprise de l'Olympique Lyonnais par John Textor n'échappe pas à la règle.

C’est ce lundi que John Textor, à la tête d’Eagle Football, prendra les commandes d’OL Groupe, l’homme d’affaires américain ayant accepté de dépenser 800 millions d’euros pour acquérir les parts de Pathé, d’IDG Capital et de Jean-Michel Aulas. Même si ce dernier s’est assuré de rester encore 3 ans à la direction opérationnelle de l’Olympique Lyonnais, c’est désormais John Textor qui est le patron et il a bien l’intention de rapidement le faire comprendre à tout le monde. La preuve, mis en alerte par un article du Sun qui affirmait que le mercato de Crystal Palace allait être revu à la baisse en raison de l’acquisition de l’OL, John Textor a débarqué sur les réseaux sociaux en envoyant un message « sauce Aulas » à l’auteur de l’article, estimant qu’il avait tout faux et qu’il ne connaissait visiblement pas le dossier.

You need new sources Mr. Nixon. Palace fans are too smart to believe such nonsense. I remain as committed as ever as a partner at Palace. A stronger Eagle Football, with a family that stretches from Brazil to Europe, only gives us more ways to help. 🔵🔴https://t.co/etE47Bz1oK