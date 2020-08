OL : Un mercato apocalyptique, Rudi Garcia climatise la L1

Dans : OL.

L'entraîneur de l'Olympique Lyonnais pense que le football français va souffrir de sa décision de stopper la Ligue 1 en mars. Et le mercato sera terrible.

Jean-Michel Aulas a eu bien du mal à accepter la décision des autorités françaises et de la LFP de stopper définitivement la saison de Ligue 1 en mars. Avec du recul, il est évident que c’était une erreur, et les autres championnats européens l’ont prouvé. Mais on ne réécrira pas l’histoire de ce championnat 2020-2021. Mais ce mercredi, à deux jours du match retour de Ligue des champions entre la Juventus et l’Olympique Lyonnais, Rudi Garcia fulmine encore contre cette décision franco-française. Même s’il a empêché l’OL d’un éventuel retour à une place européenne, cet arrêt de la saison a également un coût financier énorme pour les équipes françaises. Et l’entraîneur lyonnais de s’attendre à un vrai carnage lorsque le mercato va définitivement s’ouvrir en Europe.

Dans un entretien relayé par Eurosport, Rudi Garcia regrette cette décision précipitée en France, et en annonce les effets dévastateurs pour les clubs de Ligue 1. « Nous aurions dû attendre de voir ce que les autres faisaient. Il fallait plus de dialogue entre les Ligues et l'UEFA. Chez nous, le problème sera économique. On a perdu des millions d’euros et ce que tout le monde va faire, sauf peut-être le PSG, sera d’essayer de trouver ces millions d’euros. Ils vont devoir vendre les meilleurs joueurs. Dès que le mercato va ouvrir, on va perdre beaucoup de joueurs et nous allons encore plus nous affaiblir. La chose incroyable, c'est que tous les pays ont continué leur saison à huis clos, alors que nous, on a décidé de l'interrompre puis la reprendre avec 5.000 spectateurs en finale de la Coupe de la Ligue. Vous savez me dire pourquoi ? », s’interroge le coach de l’Olympique Lyonnais à qui il est difficile de donner tort sur ce dossier-là.