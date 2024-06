OL ‍: Un latéral brésilien est à Lyon et attend pour signer

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Le mercato de l'Olympique Lyonnais s'annonce très agité, car John Textor a visiblement décidé de mettre de gros moyens financiers. En attendant, une première signature devrait intervenir lundi.

Après un marché hivernal des transferts très chaud, celui de l'été 2024 devrait également être spectaculaire du côté de l'OL, d'autant plus que cette fois la Direction Nationale du Contrôle de Gestion a donné son feu vert à l'Olympique de Marseille pour faire ses emplettes. Tandis que ces derniers jours, différents noms ont été lancés, mais la première signature de ce mercato devrait être celle d'un joueur annoncé de longue date du côté du Groupama Stadium. En effet, Le Progrès révèle qu'Abner Vinicius est arrivé ce jeudi dans la capitale des Gaules et attend avec patience de signer son contrat avec l'OL. Le remplaçant de Henrique, qui a désormais quitté l'effectif de Pierre Sage, est suivi depuis plusieurs mois par la cellule recrutement de l'Olympique Lyonnais, et sa venue n'est donc pas une surprise.

Abner Vinicius à l'OL, signature imminente

🚨Abner Vinicius ya está en Francia para cerrar su traspaso al @OL



💰El fichaje se ha concretado en 8 millones de los cuales 4 irán al #RealBetis ya que los verdiblancos tienen el 50% del jugador.



👋🏼El club también está cerca de cerrar la salida de Willian José al Spartak de… pic.twitter.com/o8uwR84BBp — La Filigrana (@LaFiligranaSVQ) June 27, 2024

Nos confrères de la presse régionale confirment que ce transfert du défenseur brésilien de 24 ans, sous contrat avec le Bétis jusqu'en 2029, se fera pour un montant autour de 8 millions d'euros et que cela devrait être officialisé « en début de semaine prochaine ». Dans cette opération, le club espagnol, qui ne possède que 50% des droits du défenseur, touchera donc 4 millions d'euros, le reste partant vers le Brésil. De son côté, et comme beaucoup de clubs, l'OL attend de basculer en juillet pour commencer à finaliser certaines opérations afin de passer cette opération sur son prochain bilan comptable. Mais Abner Vinicius sera bien la première étape d'un long mercato pour le club d'un John Textor décidé à faire de nombreuses opérations.