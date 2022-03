OL : Un international algérien pour sauver la défense ?

Dans : OL.

Par Alexis Rose

Malgré l'incertitude autour du projet sportif de la saison prochaine, l’Olympique Lyonnais commence à placer ses pions en vue du mercato estival.

Cette saison, l’OL a vraiment du mal à trouver sa charnière centrale. Alors que le duo Jérôme Boateng - Jason Denayer devait s’imposer, l’Allemand et le Belge ont un peu disparu des radars. En froid avec Peter Bosz, le premier est irrégulier, alors que le second squatte l’infirmerie tout en arrivant en fin de contrat sans la volonté de prolonger. L'entraîneur néerlandais est donc obligé de bricoler. Et si Castello Lukeka fait l'unanimité, ce n’est pas vraiment le cas de Thiago Mendes, repositionné en défense centrale depuis quelques semaines. C’est donc pour corriger ce bug défensif que l’OL s’est mis au travail pour trouver un bon central en vue de la saison prochaine. Selon les informations de Foot Mercato, Lyon « a pris des renseignements concernant la situation de Aïssa Mandi ». Passé du Betis Séville à Villarreal l’été dernier, l'international algérien a très peu de temps de jeu cette saison sous les ordres d’Unai Emery.

Aïssa Mandi, le défenseur central qui manque à l’OL ?

🚨Info : L'#OL a pris des renseignements concernant la situation d'Aïssa Mandi 🇩🇿, le défenseur de #Villarreal.https://t.co/Iidtn6Gvlw — Santi Aouna (@Santi_J_FM) March 13, 2022

Déjà en quête d’un nouveau défi, le joueur de 30 ans se verrait bien revenir en Ligue 1, où il a laissé de bons souvenirs lors de son passage à Reims (2011-2016). Reste à savoir si l’OL aura les arguments pour le convaincre. Au niveau financier, Lyon n’aura peut-être pas les moyens de s’offrir un transfert. Et d’un point de vue sportif, l’OL reste dans l'incertitude. Dixième de la L1, à huit points du podium, après sa défaite contre Rennes dimanche (2-4), Lyon va devoir remporter l’Europa League pour retrouver la Ligue des Champions. Une mission qui s’annonce tout de même difficile malgré le bon résultat de Lyon à Porto en huitième de finale aller (1-0). Si jamais Lyon venait à connaître une saison sans Coupe d’Europe, ce qui reste probable, l’OL aura du mal à attirer des joueurs de la trempe de Mandi. Mais il faut pourtant un taulier dans cette défense lyonnaise, alors que le dernier international algérien essayé à ce poste, Djamel Benlamri, n'avait pas donné du tout satisfaction.