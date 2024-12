OL ‍: Un départ très surprenant à 6 millions d'euros ‍?

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Les difficultés financières de l'OL intéressent forcément du monde en vue du mercato de janvier. Naples lorgne sur Tanner Tessmann qui peine à s'imposer à Lyon, mais vient d'y être recruté.

Arrivé l’été dernier pour renforcer un milieu de terrain qui ne donnait pas totalement satisfaction, Tanner Tessmann paye pour le moment la grande forme de Corentin Tolisso, qui ne lui laisse que des miettes. L’Américain est intéressant lors de ses entrées en jeu, mais il n’a clairement pas fait sa place à l’OL. Au point d’envisager un départ pour le joueur recruté pour 6 millions d’euros à Venise il y a seulement six mois de cela ? C’est une tendance possible pour plusieurs raisons selon la presse italienne. En effet, l’Américain s’attendait à jouer plus à Lyon, et est forcément déçu. Surtout que l’Inter Milan le suivait l’été dernier mais il avait refusé de crainte de manquer d’opportunité de jouer. Son souhait de signer à l’OL devait lui permettre de continuer à grandir à 23 ans, tout en jouant régulièrement.

L'OL ne veut pas perdre un centime

Autre information à prendre en compte, le fait que John Textor est vendeur cet hiver, et que Tessmann ne fait clairement pas partie des intouchables. Selon TMW, Naples est sur les rangs pour récupérer le milieu de terrain, même si la première approche est compliquée. En effet, l’OL ne veut pas entendre parler d’un prêt, et ne compte pas perdre d’argent sur la transaction effectuée l’été dernier.

Des données qui compliquent un départ, à moins que Naples fasse un effort financier pour récupérer un joueur qui s’était fait une jolie réputation en Italie avec ses performances pour Venise. L’OL attend donc de voir si une belle proposition va tomber pour un joueur discret, mais qui n’entend pas refuser une belle occasion de se relancer si elle venait à se présenter.