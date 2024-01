OL ‍: Un défenseur de l'Atlético à Lyon, c'est chaud ‍!

Malgré la signature d’Adryelson en provenance de Botafogo au début du mercato, l’OL ne s’interdit pas un second renfort en défense centrale. Le club rhodanien piste Caglar Soyuncu, le roc turc de l’Atlético de Madrid.

L’été dernier, l’Atlético de Madrid a réalisé un joli coup sur le marché des transferts en s’attachant les services de Caglar Soyuncu en tant que joueur libre à la fin de son contrat avec Leicester. Après cinq ans passés chez les Foxes, l’international turc (55 sélections) a fait le choix des Colchoneros, où le tempérament et le style de jeu de Diego Simeone l’ont séduit. Après six mois dans la capitale espagnole, force est de constater que Caglar Soyuncu ne s’est pas imposé aux yeux de l’entraîneur argentin qui ne l’a utilisé qu’à 6 reprises en Liga, le plus souvent en cours de match. Un départ déjà envisagé pour le natif d’Izmir et son profil plait à de nombreux clubs en Europe.

🚨🎯 #ASRoma consider #Soyuncu the main target to strengthen the defence: the 🟡🔴 are working to make space in the squad for him and - in parallel - they are increasing the pressure on #Atleti.



📌 #OL, #Fulham and another 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 club are also in the race to sign the 🇹🇷 CB. 🎯⚽ pic.twitter.com/yzeHnyQA2h