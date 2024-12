OL ‍: Un club anglais fonce sur Benrahma, quelle déception ‍!

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL se prépare à chambouler une partie de son effectif cet hiver lors du marché des transferts. La DNCG a été très claire avec les Gones : soit des ventes, soit la Ligue 2 en fin de saison.

L'OL a pas mal d'ambitions cette saison, que ce soit sur la scène européenne ou nationale. Les Gones sont encore dans le coup dans toutes les compétitions mais cet hiver parait périlleux pour la direction lyonnaise. En effet, il faudra vendre. Et vendre beaucoup. Car la DNCG a récemment sanctionné l'OL d'une relégation en Ligue 2 en fin d'exercice si des rentrées d'argent n'étaient pas constatées. Les candidats au départ sont donc nombreux dans le Rhône. On peut par exemple citer Saïd Benrahma. L'international algérien a une belle cote sur le marché des transferts et peine à s'imposer depuis son arrivée à Lyon.

Benrahma a quelques touches au mercato

Selon les informations de plusieurs médias britanniques, Burnley est récemment venu aux renseignements pour Benrahma. Les Clarets ont besoin d'expérience en Championship et la direction du club anglais pense que l'Algérien de 29 ans peut être le candidat parfait pour viser la montée en fin de saison. Outre Burnley, des équipes du Golfe sont aussi de la partie pour s'attacher les services de l'ancien de West Ham. En fin de contrat en juin 2027 avec l'OL, Saïd Benrahma est estimé à près de 15 millions d'euros par les Gones. En cas de belle offre, l'Algérien ne sera pas retenu. Cette saison avec la formation rhodanienne, le natif de Aïn Temouchent a disputé 17 rencontres toutes compétitions confondues, pour 3 buts marqués et 5 passes décisives délivrées. Il n'est pas le seul joueur offensif concerné par un départ de Lyon cet hiver, puisque c'est aussi le cas de Georges Mikautadze, Gift Orban et Ernest Nuamah.