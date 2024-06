OL ‍: Un adjoint arrive avec deux compétences spéciales

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Le staff de Pierre Sage est actuellement incomplet après deux départs vécus récemment. L'OL a toutefois trouvé son bonheur avec Jorge Maciel, qui arrive avec quelques spécificités.

Bruno Genesio a signé à Lille en cette intersaison, afin de prendre la succession de Paulo Fonseca parti au Milan AC. Ce jeu des chaises musicales a eu une conséquence pour l’Olympique Lyonnais, puisque deux adjoints de Pierre Sage ont rejoint leur ancien collègue dans le Nord. Il s’agit de Jérémy Bréchet et Antonin Da Fonseca. Un double coup dur pour l’OL, qui misait sur la stabilité mais va devoir faire des changements. John Textor a promis à son entraineur qu’il aurait un staff complet à la reprise, et c’est bien parti pour être le cas.

Un spécialiste de la défense arrive, l'OL en a besoin

Ce vendredi, Le Progrès confirme que Jorge Maciel va signer à Lyon comme adjoint de Pierre sage. Un rôle habituel pour le Portugais, qui a connu cela avec Galtier, Gourvennec ou Fonseca à Lille et a même connu une période récente d’entraineur numéro 1 à Valenciennes. Sa signature est très certainement également un souhait de Pierre Sage, qui va profiter des compétences de Maciel dans un domaine qu’il maitrise bien, la périodisation tactique. Ce système prône notamment des séances d’entrainement plus proche de ce qui est retrouvé en match, notamment au niveau de l’intensité et des situations, afin de développer des modèles de jeu.

L’autre spécialité du futur adjoint de l’OL est le travail défensif, qui lui tient à coeur et est l’un de ses fers de lance. Ce ne sera pas de refus pour les Lyonnais, qui ont souvent connu des matchs spectaculaires avec une défense en mode perméable. Avec les changements possibles à ce niveau, une nouvelle mise en place a pour but de stabiliser rapidement ce secteur crucial pour ne pas se mettre dans le rouge tôt dans la saison.

Un préparateur physique pour remplacer Da Fonseca doit aussi arriver dans les prochains jours, et le nom de Rui Sà Lemos est cité, lui qui a occupé ces fonctions au Portugal avant de partir en Arabie saoudite récemment.