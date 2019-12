OL : Traoré, Cornet… Garcia menace les croqueurs à coups de bâton

Dans : OL.

Malgré le large succès face à Toulouse (4-1) mercredi en Coupe de la Ligue, Rudi Garcia n’a pas tout apprécié. Dans son viseur, les mauvais choix dans le secteur offensif.

Face à une équipe de Toulouse qui restait sur huit défaites consécutives en Ligue 1, la formation rajeunie de l’Olympique Lyonnais n’a pas eu besoin de s’employer pour se qualifier. Mais à l’avenir, contre des adversaires plus redoutables comme le Stade de Reims, futur adversaire des Gones ce samedi soir, ce genre de prestation ne suffira pas. En effet, les hommes de Rudi Garcia ont multiplié les mauvais choix près de la surface toulousaine, souvent par égoïsme. On pense notamment à Bertrand Traoré et Maxwel Cornet qui ont agacé certains de leurs coéquipiers.

L’entraîneur rhodanien leur a donc adressé un rappel à l’ordre avant le déplacement à Auguste-Delaune. « Il va falloir être plus intelligent que ce qu’on a pu l’être à 2-0 et après la pause (…). Il faut plus de concentration (…). La talonnade ou l’extérieur du pied doit arriver à bon port. Sinon il y a coup de bâton et plat du pied demandé expressément, a prévenu l’ancien coach de la Roma. Ils peuvent faire ce qu’ils veulent du moment que c’est efficace. Si ça ne l’est plus, ils ne peuvent plus faire ce qu’ils veulent. » Qui plus est au milieu de la co-meilleure défense de Ligue 1, qui n’a encaissé que neuf buts en 17 matchs.